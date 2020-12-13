Культура

На виртуальную выставку первого из «Тринадцати» приглашает музей-заповедник «Михайловское»

К 130-летию со дня рождения замечательного русского советского графика, иллюстратора отечественной и зарубежной классики Николая Кузьмина Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» подготовил небольшую выставку его работ в цифровом формате.

Николай Кузьмин. С обложки романа «Евгений Онегин». Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, мастер, ученик Билибина и Шиллинговского, один из организаторов и наиболее активных и последовательных участников художественной группы «Тринадцать» получил мировое признание после выхода в свет проиллюстрированного им тома «Евгения Онегина» («Academia», 1933). В 1937 году это издание было удостоено Grand Prix и Золотой медали на всемирной выставке в Париже.

Николай Кузьмин. Из иллюстраций к «Евгению Онегину». Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Эта большая работа интересна своим точным «попаданием» в пушкинскую стилистику. Иллюстрации Николая Кузьмина решены в духе рисунков на полях рукописи поэта, и сам Александр Сергеевич часто присутствует в этих «беглых зарисовках». Важно, что художник «визуализировал» не только сюжетную линию романа, но и лирические отступления, которых в произведении великое множество — почти треть от общего объема поэтического текста.

Николай Кузьмин. Из иллюстраций к «Евгению Онегину». Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

К творчеству Пушкина Николай Кузьмин обращался на протяжении всей своей жизни. Более других известны его рисунки к «Графу Нулину» (1957), к сборнику эпиграмм (1979). В фондах музея-заповедника «Михайловское» есть ряд работ Николая Кузьмина. Некоторое время назад, в дни Пушкинского праздника поэзии в 2014 году в музее была открыта и работала на протяжении всего летнего сезона большая выставка произведений Николая Кузьмина и его жены, художницы Татьяны Мавриной.

С сегодняшнего дня виртуальная экспозиция работ Николая Кузьмина из собрания музея доступна подписчикам и посетителя официальной страницы «Михайловского» в социальной сети «ВКонтакте» (гиперссылка: https://vk.com/pushkin_zapovednik).