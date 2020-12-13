Культура

Музыкальная школа №1 в Пскове расширяет направления деятельности

В конце лета текущего года, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 им. Н. А. Римского-Корсакова» успешно прошло общественную приемку.

В рамках реставрационных работ была проделана большая и кропотливая работа. Так, обновлена внутренняя отделка, уложен дубовый паркет, обновлена лепнина в интерьерах, двери украшены капителями, установлены хрустальные люстры. Все внутренние помещения полностью оборудованы, оснащены музыкальными инструментами и мебелью, в их числе: большой концертный зал, классы гусляров, скрипачей, пианистов, залы для ансамблевых и индивидуальных занятий, административные помещения, комната для преподавательского состава.

После капитального ремонта в музыкальной школе № 1 им. Н. А. Римского-Корсакова начали функционировать три концертные площадки (большой концертный зал, малый зал и фойе школы). Большой концертный зал был закрыт в течение 10 лет из-за обрушения штукатурки.

Большой и малый концертные залы оснащены новыми креслами и стульями, а также световым и звуковым оборудованием.

В классах для теоретических дисциплин появились современные эргономичные столы, регулируемые по высоте, с возможностью подключения к ним компьютеров, интерактивные доски. Один из теоретических классов приспособлен для занятий рисованием, появился класс для проведения занятий по ритмике. Оборудован отдельный класс для занятий на ударных инструментах.

В отремонтированной школе теперь можно проводить курсы повышения квалификации для преподавателей, семинары, музыкальные конкурсы различного уровня и принимать международные делегации.

Здание после ремонта может выполнять три функции: образовательное учреждение, концертная площадка и музей.

«На сегодняшний день в школе 500 учащихся. Мы реализуем предпрофильные программы обучения (сроком 5 и 8 лет) и общеразвивающие программы (сроком 4 года). Помимо этого, у нас существует внебюджетное отделение для желающих любого возраста по всем направлениям. Работаем в штатном режиме», - рассказала директор школы Наталья Архипова.

Также она отметила, что отделение раннего эстетического развития для детей с 4-5 лет расширило направления деятельности. Так, помимо вокального ансамбля и урока воспитание искусством, для учащихся введены уроки рисования, английского языка, ритмики.

«Целый год мы с нетерпением ждали окончания работ. Занятия проходили в других учебных учреждениях города, и нам хотелось скорее снова собраться вместе. Теперь дети, преподаватели и родители довольны»,- поделилась впечатлениями директор учреждения.

Напомним, эта школа является старейшим музыкальным учреждением города Пскова. Официальное открытие датировано 8 ноября 1927 года. 24 декабря 1987 года школе было присвоено имя выдающегося русского композитора и педагога Н. А. Римского-Корсакова. В ноябре 2017 года учебное заведение отметило свой 90-летний юбилей.

Капитальный ремонт здания проводился только в послевоенные годы. В 2019 году при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова выделены средства из резервного фонда правительства РФ на ремонтно-реставрационные работы здания МБУ ДО «ДМШ № 1 им. Н. А. Римского-Корсакова» (бывший банк) и приобретение оборудования.

Около 100 миллионов рублей было выделено на ремонтно-реставрационные работы. Подрядчик - ООО «Августина». На оборудование - более 50 миллионов рублей.

Елена Степанова