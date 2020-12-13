Культура

На завершающей стадии находится реконструкция усадьбы Беклешова в Пскове

В Пскове завершается реконструкция усадьбы Беклешева на улице Георгиевской, 4. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Уже восстановлен каменный цоколь, выполнен ремонт кирпичной кладки стен, сделаны перекрытия в подвале, проводятся внутренние работы, идет укладка плитки, закончен ремонт сруба, выполнены перекрытия и сделаны полы на 1 и 2 этаже, установлено вентиляционное оборудование, проложены сети канализации под полами, подключено отопление. Осталось выполнить косметический ремонт

Муниципальный контракт с подрядчиком - ООО «Августина» - был заключен 21 октября 2019 года сроком до 1 декабря текущего года.

Добавим, реконструкция объекта проводится в рамках реализации проекта «Сохранение и продвижение культурного и исторического наследия в России и Латвии» программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014-2020 годов.