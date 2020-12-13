Культура

Программу на праздничные дни опубликовал музей-заповедник «Михайловское»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» опубликовал программу на предстоящие новогодние праздничные и выходные дни. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, на этот раз в связи со сложившейся в регионе санитарно-эпидемиологической обстановкой каникулярная афиша не так богата, как в предыдущие годы, но, по-прежнему учитывает интересы посетителей разного возраста и уровня подготовки.

В музее-усадьбе «Михайловское». Фото Николая Алексеева (Пушкинский Заповедник).

Так, в период со 2 по 10 января жители и гости Святогорья могут побывать на экскурсиях в музее «Пушкинская деревня», в том числе - на костюмированной тематической экскурсии «Праздники народного календаря: Святки» (2-6 января, сеансы в 10.00 и в 15.00).

Запланированы на эти дни и другие тематические экскурсии - «Село Велье» и «Святогорский монастырь в творчестве и судьбе А. С. Пушкина. "Кладбище родовое"». В классе русской словесности и письменности в деревне Бугрово туристы смогут взять мастер-класс по изготовлению рождественской открытки. Есть в программе игра-квест «Три версты по заповеднику», маршрут которой можно пройти за два-три часа, и даже прогулка по вечернему Михайловскому (9 и 10 января, начало в 18.00).

Кроме того, в последние дня уходящего года в музее планируют открыть для посетителей две новые выставки. Наряду с другими постоянными и сменными экспозициями они также будут доступны для желающих в предстоящие каникулярные дни.

Полное, детальное расписание новогодней программы можно найти на сайте музея, а также на официальных страницах учреждения в социальных сетях.

В «Михайловском» напоминают о необходимости предварительного заказа билетов: на экскурсии на открытом воздухе одновременно могут побывать до десяти человек, в закрытом помещении — до пяти. В заповеднике по-прежнему действует масочный режим, а также неукоснительно соблюдаются все остальные правила, обязательные в сложившейся эпидемиологической ситуации.