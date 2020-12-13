Культура

Михайловская зима из 50-х попала в новый выпуск видеожурнала Пушкинского заповедника

Новый, 16-й с начала проекта и заключительный в уходящем году выпуск видеожурнала «У нас в Михайловском и его окрестностях» предлагает сегодня интернет-пользователям Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина.



Кадр из видеожурнала «У нас в Михайловском и его окрестностях», вып. 16

Сюжет видеоролика на этот раз - михайловская зима. По материалам музейного киноархива сотрудник информационной службы Пушкинского заповедника Николай Алексеев смонтировал шестиминутную видеозарисовку о том, как колхозники на тройках, с песнями под гармонь приезжают в мемориальную пушкинскую усадьбу. Время действия - 50-е годы прошлого века. На кадрах - великолепно-снежная зима, какие в последнее время случаются нечасто, и музей середины прошлого века, несколько отличающийся от того, который сейчас видят посетители.



Кадр из видеожурнала «У нас в Михайловском и его окрестностях», вып. 16

Познакомиться с новым журналом можно на официальных страницах музея-заповедника в социальных сетях: ВКонтакте и в Facebook.

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, полюбившийся подписчикам и посетителям музейных пабликов проект планируют продолжать. Первый в следующем, 2021 году выпуск видеожурнала «У нас в Михайловском и его окрестностях» можно ждать уже 11 января.