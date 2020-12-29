Культура

Завершился прием заявок на видеофестиваль «Рождество Христово приходит в каждый дом»

Организационный комитет Рождественского фестиваля искусств завершил прием заявок на видеофестиваль «Рождество Христово приходит в каждый дом». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городского молодежного центра.

На фестиваль поступило 22 заявки от 34 человек из Пскова, Печор, Пушкинских Гор, Опочки, Порхова, Красногородска и села Воронцово. Помимо этого, в фестивале примут участие приглашенные гости из Челябинска. Сейчас работы участников оценивают члены жюри.

Принять участие можно было в пяти номинациях: вокал, хореография, чтение стихотворений и прозы, инструментальная музыка, вокально-инструментальная музыка. Работы участников опубликуют в официальной группе Рождественского фестиваля в социальной сети «ВКонтакте», а также на странице Псковского городского молодежного центра.

До 6 января продолжается прием заявок на фотоакцию «С Рождеством Христовым!», а до 7 января организационный комитет принимает заявки на участие в акции «С Рождеством Христовым, дорогой прихожанин!».

Организаторами Рожественского молодежного фестиваля искусств выступают отдел по делам молодежи Псковской епархии и Псковский городской молодежный центр.