Культура

Псковский кремль ждет пятилетняя комплексная реставрация

Фото: Вадим Боченков

В Псковском кремле скоро начнется комплексная реставрация, которая рассчитана на пять лет. Об этом журналисту радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове сообщил директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Александр Голышев.

«Буквально на днях мы закончили заявку, и она передана в Министерство культуры - на комплексную реставрацию всего Псковского кремля, - сказал он. - Заниматься этим будем мы, а финансирование пойдет через "Новый банк развития"».

По словам Александра Голышева, за пять лет Псковский кремль должен полностью измениться и стать удобным для туристов и экскурсоводов. В частности, планируется экспозиционно обустроить каждую башню, создать сквозные проходы по пряслам стен.