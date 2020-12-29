Культура

Выставка «Изразцы Великого Новгорода и Пскова» открылась в Татарстане

Межрегиональная выставка «Изразцы Великого Новгорода и Пскова» открылась в выставочном зале «Старая водонапорная башня» в Свияжске. Экспозиция представлена в рамках экспозиционно-исследовательского проекта «Путь изразца», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псково-Изборском музее-заповеднике.

Проект, посвященный истории изразцового дела, реализует музей «Остров-град Свияжск». С 2013 года успешно прошло несколько выставок: «Путь изразца. Москва. Новый Иерусалим. Нижний Новгород. Казань. Свияжск» (2013), «Свияжский печной изразец XVII – начало XX веков» (2015), «Калужские изразцы XVII – начало XX веков» (2016), «Изразцы Русского Севера» (2018).

В этот раз на выставке представлены изразцы Великого Новгорода и Пскова – около 160 экспонатов из фондов Новгородского объединенного музея-заповедника и Псково-Изборского объединенного музея-заповедника. Большинство изразцов относится к XV-XVIII векам, периодам зарождения и расцвета русского изразцового искусства.

Великий Новгород и Псков – города северо-западного региона России, крупные исторические ремесленные центры, где производство изразцов началось в XV-XVI веках. Развитие изразцового дела здесь напрямую было связано с особо холодным климатом, в условиях которого много внимания уделялось отоплению – устройству и украшению печей. Повлияли и постоянные культурно-экономические контакты этого пограничного региона с Западной Европой, отметили в музее.

Первый раздел выставки – изразцы Великого Новгорода. Здесь можно увидеть разнообразные группы изразцов: рельефные терракотовые (красные) XV-XVII веков, рельефные муравленые (зеленые) XVII века, полихромные XVII-XVIII веков, гладкие расписные XVIII-XIX веков.

Второй раздел выставки – изразцы Пскова. Среди экспонатов наиболее ранние – терракотовые (неглазурованные) и зелено-поливные изразцы, которые появились в XV веке. Также демонстрируются полихромные изделия XVII столетия и расписные изразцы XVIII-XIX веков.

В этом разделе можно увидеть экспонаты, найденные во время археологических раскопок и в ходе исследования архитектурных памятников Пскова и области. В декоре ранних изразцов привлекают внимание выразительные стилизованные фигуры животных (петух, лев, орел), а также изображения людей, деталей архитектуры. Для более поздних расписных изразцов характерны пейзажные композиции, уточнили в музее.

Художественное оформление выставки – результат совместной работы сотрудников музея-заповедника «Остров-град Свияжск» и студентов Казанского художественного училища им. Н. И. Фешина, а идея принадлежит Новгородскому и Псковскому музеям-заповедникам.

Выставка в Свияжске продолжит свою работу до 14 февраля 2021 года. Время работы: понедельник-пятница, воскресенье с 9:00 до 16:30; суббота с 9:00 до 18:00.