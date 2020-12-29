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Культура

В Псковском районе состоялось онлайн-открытие Родинского дома культуры

30.12.2020 13:34|ПсковКомментариев: 0

Родинский дом культуры открылся после капительного ремонта в Псковском районе, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В связи с ограничениями, связанными с коронавирусом, открытие объекта состоялось в онлайн-режиме с минимальным количеством участников. 30 декабря объект посетила глава района Наталья Федорова. Со сцены она поздравила жителей муниципалитета со столь значимым событием.

«Очень приятное и хорошее событие - открытие обновленного Родинского ДК, который теперь соответствует современным требованиям. Каждое его помещение наполнено новой жизнью, новым оборудованием и новым смысловым содержанием», - подчеркнула глава Псковского района, выразив надежду, что, как только позволит ситуация, жители муниципалитета смогут лично оценить преимущества нового ДК.

«Пусть обновление ДК принесет радость не только жителям Родины, а всем жителям района. Мы всех приглашаем в гости», - отметила Наталья Федорова. Она также поблагодарила всех, кто вложил в ремонт силы и душу. «Каждый метр помещений сделан с душой, с частичкой сердца», - подчеркнула глава Псковского района. Кроме того, Наталья Федорова подарила Родинскому ДК несколько подарков: пылесос, утюг, швейную машинку и фонарь как символ «очага культуры».

Напомним, в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в Родинском доме культуры выполнен капремонт первого, второго этажей и входной группы. На эти цели из федерального бюджета было выделено 12 млн рублей. Кроме того, на дополнительные работы по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова из регионального бюджета было направлено еще порядка 6 млн рублей. Также порядка 4 млн рублей вложено в объект из районного бюджета. «Такая совместная работа дает хороший результат», - подчеркнула Наталья Федорова.

 

На выделенные средства обновлен фасад ДК, отремонтированы все внутренние помещения, включая хореографический зал, театральную студию, библиотеку, мастерские, кабинет творческих инициатив, арт-холл, санузел. Завершается установка новой мебели и оборудования.

На сцене Родинского ДК появилась новая «одежда», удобные кресла, новый свет и звук. Сегодня сотрудники учреждения продемонстрировали новые возможности сцены и исполнили несколько песен. Когда зазвучала песня о Псковском районе, от выхода на сцену не удержалась и глава муниципалитета Наталья Федорова.

Добавим, капремонт дома культуры продлился около полугода. Районные власти остались довольны работой подрядчика, которая была выполнена качественно, несмотря на коронавирус.

Теги: #капремонт #культура #национальные проекты #дом культуры
Источник: Псковская Лента Новостей
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