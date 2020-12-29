Культура

Выставку к 190-летию венчания Пушкина и Гончаровой открыли в «Михайловском»

Сегодня в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в выставочном зале «Музейная почта» (деревня Бугрово Пушкиногорского района), для посетителей открыли выставку к 190-летию венчания Александра Пушкина и Натальи Гончаровой. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, экспозиция называется «Эпистолярный диалог монолог: Александр Сергеевич и Наталья Николаевна». Такое название объясняется тем, что письма жены к поэту не сохранились, однако и по «монологу» из посланий Пушкина, во многих случаях можно представить, что и как писала мужу Наталья Николаевна, и даже понять многое о ее характере и привычках.



Г.А. Гончаров. Пушкин и Наталья Николаевна (1987).

Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Наталья Николаевна - самый частый адресат Александра Сергеевича. Современное пушкиноведение располагает 78 письмами, которые он написал ей за шесть лет. Первое датировано 20 июля 1830 года - то есть, писано еще до свадьбы; под последним значится: 18 мая 1836-го. Это своего рода история вынужденных расставаний, - отметили в «Михайловском».

Новая экспозиция подготовлена по материалам нескольких фондовых коллекций. В ее центре - двойной портрет: первая красавица и первый поэт России (автор картины - Григорий Гончаров). По коллекции графики (работы Алексея Мищенко) можно изучать географию их переписки: Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород и нижегородское же Болдино, Языково, Казань, Оренбург, Симбирск, Павловское и, конечно, псковское Михайловское.

Еще один раздел выставки - цитаты из михайловских писем Пушкина - их «иллюстрирует» современная, второй половины и конца ХХ века, живопись. Об «эпистолярной направленности» выставки также свидетельствуют предметы «дорожных» письменных принадлежностей XIX столетия из музейного собрания.



Фрагмент экспозиции

Планируется, что выставка «Эпистолярный диалог монолог: Александр Сергеевич и Наталья Николаевна» будет работать в Бугрово до конца будущего года.