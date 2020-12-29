Культура

С поэтического марафона начнут 2021 год в «Михайловском»

К участию в новогоднем поэтическом марафоне «...Идет волшебница-зима» приглашает всех желающих Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта виртуальная акция продлиться с 1 по 10 января наступающего года. Для участия в поэтических чтениях нужно записать на видео свое любимое стихотворение о зиме.

Игорь Шаймарданов. Из цикла «Михайловские царапки» (2005). Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Видеоролик продолжительностью до трёх минут, поясняют сотрудники информационной службы, нужно разместить в разделе «Предложенные новости» в официальной группе Государственного Пушкинского заповедника в социальной сети «ВКонтакте». В описании важно указать автора и название стихотворения, а также не забыть подписать собственные имя и фамилию.