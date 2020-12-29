Культура

«Картины на фарфоре» экспонируют в Петровском

С завтрашнего дня в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в выставочном зале в мемориальной усадьбе Ганнибалов «Петровское» для посетителей будет доступна выставка «Картины на фарфоре». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, в экспозицию вошли декоративные пластины и тарелки, пасхальные яйца, ваза, образцы посуды из фарфора и керамики работы выдающегося отечественного художника Леонида Соколова. Это предметы из музейной и частных коллекций.

Декоративная тарелка работы Леонида Соколова из собрания музея-заповедника «Михайловское».

В преамбуле к экспозиции хранитель «Петровского», кандидат филологических наук, один из самых опытных сотрудников Пушкинского заповедника Любовь Козмина цитирует статью Елены Стругинской «Место действия — небо», опубликованную в журнале «Наше наследие». Она о том, что Леонид Соколов «обладает даром обнаружить волшебный момент превращения обыденного в фантастическое». И далее: «Композиционное расположение рисунка на глади фарфорового пласта или в вогнутом пространстве большого блюда у него живо и гармонично». Хранитель также добавляет, что на небольшой, в сущности, выставке можно увидеть образцы декоративно-прикладного искусства, выполненные в смешанной технике подглазурной и надглазурной росписи, в различных стилях - от классики до постмодернизма.

Добавим, что прославленный автор - петербуржец, представитель фамилии с глубокими художественными традициями. Его отец - известный живописец Алексей Соколов, дед - график Константин Соколов, друг Сергея Есенина; бабушка художника, актриса Параскева Денисова вместе с легендарным Брянцевым стояла у истоков знаменитого петроградского «Театра юных зрителей». Сам мастер - выпускник Высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной. Более пятнадцати лет он был главным художником Санкт-Петербургского опытного фарфорового завода, а ещё чуть менее десятилетия - преподавал.

Работы Леонида Соколова хранятся во многих государственных и частных собраниях не только в России, но и в Америке, в странах Европы, в Австралии. Интересной коллекцией его работ располагает и «Михайловское». Напомним также, что в 2008 году силами музея-заповедника в серии художественных альбомов «Святогорская галерея» вышла в свет тетрадь с репродукциями работ петербургского керамиста.

Планируется, что выставка «Картины на фарфоре» будет работать в «Петровском» до конца наступившего года.