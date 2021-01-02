Культура

Псковская областная филармония готовится удивлять зрителей в 2021 году

Псковская областная филармония готовится удивлять зрителей в 2021 году. Об этом заявила руководитель учреждения Елизавета Барышникова в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«На 2021 год много планов, много ожиданий, - сказала она. - Ждем того момента, когда нам разрешат работать, когда эпидемиологическая ситуация будет стабильной - с этого момента будем всех удивлять».

Елизавета Барышникова сообщила, что летом филармония ожидает возвращения концертов в формате open air и Дней пушкинской поэзии и русской культуры. «Мне кажется, это самая реальная перспектива из долгосрочных, - отметила она. - А вообще, я очень надеюсь, что в скором времени будем постепенно возвращаться к нормальной жизни. И самое интересное, что мы уже все абсолютно будем другие, будем работать на абсолютно другом качественном уровне».

«На карте филармонии появился обновленный ансамбль "Псков", и очень большие планы мы связываем с ним. Задумали фестиваль», - добавила она.