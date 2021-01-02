Культура

На online-выставку русского костюма приглашает «Михайловское»

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» знакомит подписчиков и посетителей своих официальных страниц в социальных сетях с уникальной коллекцией «Русский костюм в миниатюре».



Крестьяне в зимней одежде. Мужчина в святочном костюме.

Из коллекции музея-заповедника «Михайловское» «Русский костюм в миниатюре».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, эти текстильные миниатюры были созданы мастерицами из Центра творческих музейных программ в Бугрово. Выполненные по образцам традиционных народных кукол, объемные аппликации размером в 30-40 см представляют собой реконструкцию русского костюма - полные комплекты мужской, женской, детской одежды, как повседневной, так и праздничной, предназначенной для разной погоды и разных времен года. Костюмы воспроизведены по образцам подлинной крестьянской одежды, представленной в коллекциях разных музеев, прежде всего - собственно «Михайловского», а кроме того, Российского этнографического и Государственного Русского музеев, Псковского государственного музея-заповедника, Великолукского и Опочецкого краеведческих музеев.

Важно, что костюмы воссозданы в мельчайших деталях, пояснили в заповеднике. Проработаны все составляющие образа: от нижней (нательной) рубашки до головного убора и тканого пояса. Так, например, святочный зимний мужской костюм, представленный в коллекции, состоит из шерстяной куртки-«коротика», меховой безрукавки-«прижимки», штанов из грубой льняной ткани, шапки-«валенки», берестяной маски козла, валенок, рукавиц, тканого пояса. На женщине надеты плюшевая куртка-«коротайка», юбка-«саян» из шерстяной ткани, украшенный вышивкой передник, тканый пояс, повойник, платок, валенки и варежки.

В музее отметили, что коллекция, представленная сейчас на виртуальной выставке ВКонтакте и в Facebook, имела огромный успех за рубежом, впервые - на «Русских сезонах» в Германии в 2019 году, а затем на выставках в шести городах в Чехии.