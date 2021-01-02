Культура

Юлия Пересильд показала новогоднее фото с дочками и пожелала подписчикам легкости

Уроженка Пскова, заслуженная артистка России Юлия Пересильд порадовала подписчиков в Instagram новым семейным фото. В кадре актриса шагает среди новогодних елок вместе с двумя своими дочками Аней и Машей.

«Летящей походкой врываемся в 2021 год, - подписала звезда снимок. - Желаю нам всем в этом году легкости, это такое редкое качество - все мы от груза проблем зачастую превращаемся в унылых и тяжелых! Нет-нет-нет!! Пусть легкость и улыбчивость остаются с нами. Берём пример с наших детей, продолжаем играть и дурачиться! И как там у Пеппи Длинный Чулок: «Я пилюльку проглочу, старой стать я не хочу!!!» И это не про возраст, а про состояние души».

Подписчики мгновенно засыпали Юлию Пересильд позитивными комментариями: «Красавицы, так держать»; «Какое потрясающее фото»; «С правильным настроем ничего не страшно».