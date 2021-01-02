Культура

На знакомство с книжными новинками приглашают псковских ценителей истории

Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва приглашает познакомиться с книжно-иллюстративной выставкой «Книжные новинки 2020 года». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, выставка состоит из двух разделов «Псковщина заветная» и «История. События. Судьбы».

В экспозиции представлены издания по истории и краеведению, а также книги из библиотеки псковского историка Михаила Ивановича Зуева. Посетители смогут познакомиться с печатными аннотированными рекомендательными списками новых книг по истории и краеведению, полученными в библиотеку в 2020 году.

Выставка работает 5 – 6 и 11 - 14 января с 11:00 до 19:00 по адресу: Псков, Октябрьский пр., 19а (читальный зал, тел.: 8 (8112) 66-43-24).