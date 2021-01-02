Культура

Бесплатно покататься на верблюде смогут дети в Печорах три дня

В городе Печоры с 7 по 9 января на центральной площади будет организовано катание на верблюде и лошадях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в туристском информационном центре Псковской области.

Развлечение состоится недалеко от монастыря. Дети смогут прокатиться бесплатно, получив специальные талончики.

Там же будет работать рождественская ярмарка. В вертепе можно будет увидеть овечек и козлят. Посетители смогут купить подарки ручной работы, изготовленные местными мастерами и угоститься в буфете горячим чаем и пирожками.