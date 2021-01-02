Культура

Псково-Изборский музей-заповедник передан в федеральную собственность

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о согласии на передачу в федеральную собственность Псково-Изборского объединенного музея-заповедника под управление министерства культуры РФ. Об этом говорится в опубликованном документе на официальном интернет-портале правовой информации.

«Согласиться с предложением Минкультуры России, согласованным с администрацией Псковской области, о принятии в федеральную собственность государственного бюджетного учреждения культуры "Псково-Изборский объединенный музей-заповедник" с последующим отнесением его к ведению Минкультуры России», - говорится в опубликованном документе.

Всего в федеральную собственность передадут более 300 объектов недвижимого имущества, 74 из которых - это памятники федерального значения, имеющие мировую ценность. Благодаря передаче в федеральную собственность можно будет увеличить финансирование заповедника. Кроме того будут расширены возможности по участию в государственных и международных программах.

Объединенный Псково-Изборский музей зарегистрирован в июле 2019 года. Сотрудники Псковского музея-заповедника выступили против создания единого учреждения на базе музея-заповедника «Изборск»: в открытом письме они выразили опасения, что объединение может грозить развалом фондов, утратой престижа одного из старейших музеев России. Региональные власти пояснили, что фонды музеев сохранятся в полном объеме, а сокращение штата не планируется, пишет ТАСС.

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Псковский музей-заповедник открыт в 1876 году и является одним из старейших в России. В его составе 74 памятника федерального значения, из них четыре признаны особо ценными объектами культурного наследия народов РФ. Музей является хранителем Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря с его уникальным ансамблем монументальной живописи XII века, имеющим мировое значение.

Кроме того, в состав музея входят восемь филиалов, среди которых - единственные в стране мемориальные музеи-усадьбы композитора Модеста Мусоргского и первой русской женщины-математика Софьи Ковалевской, а также композитора Николая Римского-Корсакова и писательницы Маргариты Ямщиковой (известна под псевдонимом Ал. Алтаев). В состав музея входят Поганкины палаты XVII века, Приказная палата XVII века, Мирожский монастырь XII-XVII веков.

Музей-заповедник «Изборск» основан в 1964 году, с 1970 года был филиалом Псковского музея-заповедника, с 1996 года стал самостоятельным учреждением. На территории музея находятся Труворово городище VIII века, Изборская крепость XIV века, ансамбль Мальского монастыря XV века, храмы, часовни, поклонные кресты. Окрестности Изборска являются памятником природы. В составе музея-заповедника также числится музей-усадьба народа сето в деревне Сигово.