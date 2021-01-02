Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
История развития, качества и новых технологий
Последний скорый
твоя история Проект Агон
Знак качества фабрики обуви Nordman
новый год еда без хлопот
новогодний шоппинг
С двух ног в один сапог
Телефон прямого эфира 56-73-72
безопасность - дело каждого
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё Культура 02.01.2021 15:570 Псковская областная филармония готовится удивлять зрителей в 2021 году 06.01.2021 11:550 Псково-Изборский музей-заповедник передан в федеральную собственность 05.01.2021 16:100 Бесплатно покататься на верблюде смогут дети в Печорах три дня 05.01.2021 15:230 На знакомство с книжными новинками приглашают псковских ценителей истории 05.01.2021 15:020 Юлия Пересильд показала новогоднее фото с дочками и пожелала подписчикам легкости 05.01.2021 10:510 В патриотическом конкурсе видеороликов предлагают участвовать псковским школьникам
 
 
 
Самое популярное 01.01.2021 18:154 Скончался известный псковский юрист, экс-депутат Иван Лысковец 02.01.2021 16:541 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 03.01.2021 14:182 В Псковской области найдена живой пропавшая 19-летняя девушка 05.01.2021 11:465 Работавший в такси студент физмата из Туркменистана погиб в Псковской области 30.12.2020 11:562 Январь в Псковской области будет морозным и снежным
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Псково-Изборский музей-заповедник передан в федеральную собственность

06.01.2021 11:55|ПсковКомментариев: 0

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о согласии на передачу в федеральную собственность Псково-Изборского объединенного музея-заповедника под управление министерства культуры РФ. Об этом говорится в опубликованном документе на официальном интернет-портале правовой информации.

«Согласиться с предложением Минкультуры России, согласованным с администрацией Псковской области, о принятии в федеральную собственность государственного бюджетного учреждения культуры "Псково-Изборский объединенный музей-заповедник" с последующим отнесением его к ведению Минкультуры России», - говорится в опубликованном документе.

Всего в федеральную собственность передадут более 300 объектов недвижимого имущества, 74 из которых - это памятники федерального значения, имеющие мировую ценность. Благодаря передаче в федеральную собственность можно будет увеличить финансирование заповедника. Кроме того будут расширены возможности по участию в государственных и международных программах.

Объединенный Псково-Изборский музей зарегистрирован в июле 2019 года. Сотрудники Псковского музея-заповедника выступили против создания единого учреждения на базе музея-заповедника «Изборск»: в открытом письме они выразили опасения, что объединение может грозить развалом фондов, утратой престижа одного из старейших музеев России. Региональные власти пояснили, что фонды музеев сохранятся в полном объеме, а сокращение штата не планируется, пишет ТАСС.

Псковский музей-заповедник открыт в 1876 году и является одним из старейших в России. В его составе 74 памятника федерального значения, из них четыре признаны особо ценными объектами культурного наследия народов РФ. Музей является хранителем Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря с его уникальным ансамблем монументальной живописи XII века, имеющим мировое значение.

Кроме того, в состав музея входят восемь филиалов, среди которых - единственные в стране мемориальные музеи-усадьбы композитора Модеста Мусоргского и первой русской женщины-математика Софьи Ковалевской, а также композитора Николая Римского-Корсакова и писательницы Маргариты Ямщиковой (известна под псевдонимом Ал. Алтаев). В состав музея входят Поганкины палаты XVII века, Приказная палата XVII века, Мирожский монастырь XII-XVII веков.

Музей-заповедник «Изборск» основан в 1964 году, с 1970 года был филиалом Псковского музея-заповедника, с 1996 года стал самостоятельным учреждением. На территории музея находятся Труворово городище VIII века, Изборская крепость XIV века, ансамбль Мальского монастыря XV века, храмы, часовни, поклонные кресты. Окрестности Изборска являются памятником природы. В составе музея-заповедника также числится музей-усадьба народа сето в деревне Сигово.

Теги: #Псковский музей
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего вы ожидаете от 2021 года?
В опросе приняло участие 825 человек
06.01.2021, 12:171 ГИБДД Пскова принимает заявки на установку газовых баллонов по электронной почте 06.01.2021, 11:550 Псково-Изборский музей-заповедник передан в федеральную собственность 06.01.2021, 11:460 Бесплатные тренировки продлятся в клубе «Супер фитнес» 06.01.2021, 11:300 Митрополит Тихон поздравил псковичей с наступающим Рождеством Христовым
06.01.2021, 11:112 242 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Псковской области за сутки 06.01.2021, 10:560 Индекс экономической надежды россиян упал до уровня 1998 года 06.01.2021, 10:260 Не перезванивать по незнакомым номерам советует полиция жителям Псковской области 06.01.2021, 10:020 Неизвестные обещали врезаться на самолете в здание американского парламента
06.01.2021, 09:400 Росгвардейцы обеспечат безопасность во время рождественских мероприятий в Псковской области 06.01.2021, 09:181 Более 600 призывников Псковской дивизии ВДВ перешли на контракт 05.01.2021, 23:570 Президент Армении заболел в Лондоне коронавирусом и будет руководить страной дистанционно 05.01.2021, 23:140 Ученые предсказали спад пандемии коронавируса через два месяца
05.01.2021, 22:320 Простое счастье Рождества Христова: прихожане храма Успения с Полонища поделились секретами подготовки к празднику 05.01.2021, 22:092 В Китае назвали шесть продуктов для укрепления иммунитета и омоложения 05.01.2021, 21:442 Голову мужчины нашли в пакете под окнами жилого дома 05.01.2021, 21:100 Псковские зоозащитники ждут волонтеров для помощи с рулоном сена
05.01.2021, 20:393 Российские парламентарии оценили идею амнистии кредитов 05.01.2021, 20:036 Путину назвали размер средней пенсии в России после индексации 05.01.2021, 19:373 В Острове перегородили въезд на цепные мосты 05.01.2021, 19:120 Артисты псковского театра составили свой рейтинг рождественских книг
05.01.2021, 18:421 Фетисов об игре «молодежки» по хоккею: Лучше бы я этого не видел 05.01.2021, 18:297 Интерактив: С горки в Детском парке дети въезжают в толпу 05.01.2021, 18:110 Фонд «Круг добра» займется лечением детей с редкими заболеваниями за счет «налога на богатых» 05.01.2021, 17:540 Заслуженную артистку России из Пскова Надежду Чепайкину тепло поздравили коллеги по театру
05.01.2021, 17:320 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 05.01.2021, 17:050 Отключение электроэнергии стало темой ночного совещания в Себежском районе 05.01.2021, 16:498 Интерактив: «Золотые» яйца в псковских магазинах 05.01.2021, 16:230 Гололед и 5 градусов мороза прогнозируют в рождественский сочельник в Псковской области
05.01.2021, 16:100 Бесплатно покататься на верблюде смогут дети в Печорах три дня 05.01.2021, 15:544 «С пятиминутками на человеческую жизнь»: Песков рассказал о графике Путина 05.01.2021, 15:230 На знакомство с книжными новинками приглашают псковских ценителей истории 05.01.2021, 15:020 Юлия Пересильд показала новогоднее фото с дочками и пожелала подписчикам легкости
05.01.2021, 14:431 В Псковской области 340 женщин прошли курсы по трехмерному моделированию 05.01.2021, 14:340 Все школы Псковской области за год получат высокоскоростной интернет 05.01.2021, 14:280 ГИБДД призвала псковских водителей и пешеходов к внимательности в гололед 05.01.2021, 14:0512 Возвращение псковских детей в школы после каникул обсудят на оперштабе
05.01.2021, 13:420 Ученые рассказали, какой продукт помогает снижать сахар в крови 05.01.2021, 13:140 В Псковской области полиция собрала детские поздравления с Новым годом 05.01.2021, 13:063 Ежедневно в России в гражданский оборот поступает 100 тысяч доз вакцины от коронавируса 05.01.2021, 12:460 Об истории и богословском смысле Рождества расскажут на очередных Александро-Невских чтениях
05.01.2021, 12:280 Увеличенное пособие по безработице россиянам продолжат платить в 2021 году 05.01.2021, 12:033 Политик предложил простить россиянам кредиты до трех миллионов рублей 05.01.2021, 11:465 Работавший в такси студент физмата из Туркменистана погиб в Псковской области 05.01.2021, 11:232 Еще один человек с коронавирусом умер в Псковской области
05.01.2021, 11:020 В Великих Луках росгвардейцы задержали женщину с украденным спиртным 05.01.2021, 10:510 В патриотическом конкурсе видеороликов предлагают участвовать псковским школьникам 05.01.2021, 10:380 Стало известно время начала матча Россия – Финляндия за «бронзу» молодежного ЧМ по хоккею 05.01.2021, 10:040 Безработица и безденежье названы главными страхами россиян в 2021 году
05.01.2021, 09:400 Эксперт назвал условия, при которых доллар может упасть до 70 рублей 05.01.2021, 09:263 Дональд Трамп продолжает настаивать на победе в президентских выборах в США 05.01.2021, 09:031 В России 608 коррупционеров находятся в розыске 05.01.2021, 00:370 Представлен прибор для обнаружения коронавируса за 10 секунд
05.01.2021, 00:2016 В Псковской области выявлено 242 новых случая COVID-19 за сутки 05.01.2021, 00:122 ЕГЭ по иностранному языку исключен из списка обязательных 05.01.2021, 00:040 В Святогорском монастыре в Пушкинских Горах выявлен очаг коронавируса 04.01.2021, 23:570 Почти 270 человек в разных городах и странах вышли на дистанцию гдовского пробега
04.01.2021, 23:450 ВАЗ и Nissan не поделили улицу Пушкина в Новоржеве 04.01.2021, 23:381 Фотофакт: Необычными снеговиками удивили жительницы Печор и Гдова 04.01.2021, 23:160 Глава Пскова стала первой участницей поэтического марафона в «Михайловском» 04.01.2021, 22:545 Маршрут Псков - Санкт-Петербург через Гдов может быть снова закрыт
04.01.2021, 22:361 Одну из старейших серийных убийц России убил коронавирус 04.01.2021, 22:150 Ветераны Псковской области получили подарки на Новый год от волонтеров 04.01.2021, 21:510 С начала года в Псковской области на пожарах погибли два человека 04.01.2021, 21:271 Состояние российских миллиардеров в 2020 году выросло на 13,8 млрд долларов
04.01.2021, 21:021 В городском парке Великих Лук открылись горки для зимнего катания 04.01.2021, 20:390 Продолжается прием заявок на псковский областной конкурс «Экореклама-60» 04.01.2021, 20:180 На пожарах в Псковской области в 2020 году погибли 74 человека 04.01.2021, 19:553 Горячее питание великолукским медикам доставляют городские депутаты
04.01.2021, 19:490 Энергетики зафиксировали в Псковской области 860 обрывов проводов и почти 3000 поваленных на ЛЭП деревьев 04.01.2021, 19:311 Фотофакт: Октябрьский проспект в Пскове «превратили» во второстепенную дорогу 04.01.2021, 19:070 Все торговые центры в России специалисты госпожнадзора теперь будут проверять раз в два года 04.01.2021, 18:462 В Псковской области росгвардейцы круглосуточно охраняют порядок в зонах отключения электроэнергии
04.01.2021, 18:240 Мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 5 января 04.01.2021, 18:0212 Псковская область может стать пилотным регионом с полной модернизацией энергосистемы 04.01.2021, 17:581 В России до 20 января должны определить порядок выдачи сертификатов иммунитета к COVID-19 04.01.2021, 17:290 Двух пьяных водителей-рецидивистов задержали ночью в Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.