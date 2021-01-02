Культура

Псковские библиотекари провели мастер-класс по сотворению «волшебства Рождественской ночи»

Псковская «Библиотека - Центр детского чтения» на улице Розы Люксембург провела в онлайн-режиме мастер-класс по изготовлению рождественского венка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, сотрудники библиотеки предложили своим читателям изготовить с помощью клеевого пистолета праздничный венок для двери из картона, цветной ленты, еловых веток и шишек, ёлочных игрушек и засушенных веточек калины.

Чтобы «сотворить волшебство Рождественской ночи», надо посмотреть 10-минутное видео, которое выложено в группе библиотеки «ВКонтакте»