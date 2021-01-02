Культура

«Чудо рождественской ночи» можно будет увидеть во Дворе Постникова 10 января

Сходить на культурные мероприятия, которые организует Псковский музей-заповедник, смогут псковичи в последний день новогодних каникул, 10 января. Как сообщает официальный телеграм-канал Псковской области, завтра в 11.00 и 13.00 во Дворе Постникова будет проходить культурно-образовательная программа «Чудо рождественской ночи».

Дети и взрослые узнают историю Рождества Иисуса Христа, как это событие изображалось на иконах, а также о том, как складывались рождественские традиции и почему принято украшать именно елку. В конце программы родителей и детей ждет творческое задание.

Собираются группы по 5 человек, только по предварительной записи по телефону +78112292260.

Кроме того, в 11.30 и 13.30 будет проводиться платная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» в главном здании музея (ул. Некрасова, 7). Записаться можно по телефону +78112663311.

Как подчеркнули в музее, заявок на культурные мероприятия поступает очень много, поэтому их решили продлить. Так, на программу «Чудо рождественской ночи» можно будет сходить и после новогодних праздников.