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Культура

Определены победители видеофестиваля «Рождество Христово приходит в каждый дом»

10.01.2021 22:16|ПсковКомментариев: 0

Подведены итоги видеофестиваля «Рождество Христово приходит в каждый дом», организованного в рамках Рождественского молодёжного фестиваля искусств. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре, в этом году на участие в видеофестивале пришло 22 заявки от 34 человек из Пскова, Печор, Пушкинских Гор, Опочки, Порхова, Красногородска и села Воронцово. Помимо этого, в фестивале приняли участие приглашенные гости из Челябинска.

Принять участие в видеофестивале «Рождество Христово приходит в каждый дом» можно было в четырёх номинациях: вокал, хореография, чтецы поэзии и прозы, инструментальная музыка.

Призовые места заняли:

Номинация «Инструментальная музыка»

1 место - Софья Тимофеева (студентка 2 курса Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова) Клод Тома «Шокирующий вальс»;

2 место - Татьяна Теплякова (студентка 1 курса Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова) В. Власов «Босса-нова»;

2 место - Ансамбль старинной музыки (МБОУ «Печорская средняя общеобразовательная школа №3» Жан Д'Эстре «Les Bouffons»;

3 место - Дарина Рокшина (ДМШ №5) Цезарь Кюи «Аллегро».

Номинация «Вокал»

1 место - Дарья Михайлова (Вокальная студия «Позитив») «Падают снежинки»;

2 место – София Катунина (солистка вокальной студии «Признание») «С музыкой в душе»;

3 место - Анна Муханова (ЕМЛ №20) «Поговори со мною, мама».

Номинация «Хореография»

1 место - Татьяна Рыбакова (ПсковГУ, студентка), Шарубо Иван (Агропромышленный колледж, студент) «Эхо любви»;

2 место - коллектив "Капельки" (Опочецкая специальная школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья) «На гулянье»;

3 место - хореографический коллектив «Малинки» (Красногородская спец. школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья) «Думы».

Номинация «Чтецы»

1 место – Максим Бартулев (народный самодеятельный коллектив молодёжный театр «Ахтеатр») Евгений Евтушенко «Я живу в государстве по имени КАК БЫ»;

2 место - Олег Григорьев (народный самодеятельный коллектив молодёжный театр «Ахтеатр») Николай Гумилев «Рождество в Абиссинии»;

2 место - Дмитрий Ключко (Порховская специальная школа-интернат) «Чудесный зимний вечер»;

3 место - Анна Фёдорова (Красногородская спец. школа-интернат для детей-сирот и детей без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья) С. Михалков «Ёлочка».

Со всеми победителями в ближайшее время свяжется организационный комитет.

Посмотреть лучшие выступления участников можно в официальной группе Рождественского фестиваля ВКонтакте.

Теги: #Рождество #молодежный центр
Источник: Псковская Лента Новостей
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