Культура

Свежий выпуск видеожурнала «У нас в Михайловском…» посвящен приезду Пущина к ссыльному Пушкину

Сегодня, 11 января, вышел в свет новый выпуск видеожурнала «У нас в Михайловском и в его окрестностях», подготовленный силами сотрудников Государственного Пушкинского заповедника. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, первый в наступившем году «номер» журнала посвящен одной из самых значимых дат михайловского пушкинского календаря - годовщине приезда Ивана Пущина в псковское родовое имение к ссыльному лицейскому товарищу (11 января 1825 года).

«Ролик продолжительностью чуть более пяти минут представляет собой рассказ об этом необычном визите - знаке верной дружбы и высокого достоинства», - отметили в Пушкинском заповеднике. Музейщики частично инсценировали события почти двухвековой давности, использовав в качестве своеобразного сценария соответствующий фрагмент «Записок о Пушкине» И. И. Пущина, написанных в 1858 году - через 33 года после памятной для обоих друзей встречи.

Кадр из нового номера видеожурнала «У нас в Михайловском и в его окрестностях».

В музее уточнили, что нынешний выпуск видеожурнала - уже 17-й с начала проекта, который стартовал год назад, в конце января 2020-го, и за эти без малого двенадцать месяцев полюбился посетителям официального сайта «Михайловского» и его групп в социальных сетях. Над новым выпуском по традиции работали сотрудники информационной службы Пушкинского заповедника Николай Алексеев и Денис Виноградов, а также артисты музейного фольклорного ансамбля «Пушкинская деревня» - в их исполнении в журнале звучит фольклорная миниатюра «Уж ты зайка серенький». Роль няни поэта исполнила сотрудник музейного комплекса в деревне Бугрово Ирина Богданова.

Сегодня познакомиться с 17-м выпуском видеожурнала «У нас в Михайловском и в его окрестностях» можно на официальных страницах музея-заповедника в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.