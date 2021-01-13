Архивисты рассказали о жизни на Талабских островах в 1914 году

Государственный архив Псковской области в своем Instagram-аккаунте рассказал о жизни на Талабских островах в 1914 году.





В заметке «Псковских епархиальных ведомостей» от января 1914 года содержалась следующая информация:

«Нужно сказать, что жители Верхнего острова - народ весьма религиозный. Здесь каждый грамотный участвует в церковном пении и чтении. Очень многие знают наизусть молитвы и песнопения. В 1904 году из своих скудных средств это маленькое население (170 дворов) без сторонней помощи воздвигло церковь во имя преподобного Досифея с употреблением на сей предмет 21 000 рублей, снабдив ее необходимой утварью и облачением. Между прочим, жители этой местности совершенно чужды каких-либо увеселений, особенно в праздничное время. Многие из молодежи не имеют понятия о театрах, маскарадах, карточной азартной игре и тому подобном».