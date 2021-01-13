Культура

Церемония награждения стипендиатов премии губернатора пройдет в Пскове 23 января

Торжественная церемония награждения стипендиатов премии губернатора Псковской области пройдет в концертном зале Детской музыкальной школы №1 им. Н.А.Римского-Корсакова 23 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении, престижная губернаторская стипендия вручается уже в одиннадцатый раз.

В 2020 году ее обладателями стали пять одаренных молодых людей, обучающихся в вузах Москвы и Санкт-Петербурга по программам в сфере культуры и искусства:

- Василий Черотченко, выпускник МБУДО «ДМШ № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова» г. Пскова, с 2020 года учащийся 7 класса «Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) им. Гнесиных» по специальности «Инструментальное исполнительство» по виду фортепиано.

- Алексей Манушин, выпускник МБУДО «Детская музыкальная школа №4» г. Пскова, с 2020 года, студент 1 курса очной формы обучения СПбГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище им. Н.А. Римского-Корсакова», специальность «Инструментальное исполнительство: Инструменты народного оркестра (баян)».

- Михаил Зинин, выпускник ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова», студент 3 курса очной формы обучения ФГБОУВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова», специальность «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство».

- Варвара Емельянова, студентка 4 курса кафедры струнных народных инструментов ФГБОУВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова», специальность «Музыкально-инструментальное искусство», профиль гусли.

- Андрей Буянов, выпускник ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова», студент 4 курса ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры», специальность «Режиссура кино и телевидения».

Частью торжественной церемонии станет небольшая концертная программа с участием стипендиатов. Завершит программу просмотр короткометражного фильма «На ощупь» - режиссерской работы Андрея Буянова.

Отметим, что Андрей Буянов до начала учебы в СПГИК работал фотокорреспондентом в редакции Псковской Ленты Новостей.

Начало церемонии награждения - в 14:00.