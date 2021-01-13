Культура

Псковская областная библиотека рассказала про лучшие книги 2020 года

Псковская областная библиотека рассказала про лучшие книги 2020 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, представлен цикл визуальных рецензий на лучшие книги, поступившие в фонд Псковской областной универсальной научной библиотеки в 2020 году.

Комментарии о книгах специалистов библиотеки позволят за несколько минут узнать об авторе, сюжете и читательском впечатлении.

Большая подборка из произведений разных жанров в видеформате здесь

Все представленные издания можно взять в библиотеке (ул. Профсоюзная, д.2) на дом.