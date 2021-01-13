Культура

Первый печатный каталог с работами псковских иконописцев увидел свет

Презентован первый печатный каталог с работами псковских иконописцев, которые были представлены на выставке современной псковской иконописи «Сретение». Выставка проходила в Доме ремесел с 10 июля по 21 сентября 2020 года, в ней принимали участие 29 псковских церковных художников.

Как сообщается в инстаграм-аккаунте Псковско-Изборского музея-заповедника, каталог был составлен при содействии музейных сотрудников - Ирины Галицкой и Марии Дубровской.

Уникальность каталога заключается в том, что это первое печатное издание, где собраны работы иконописцев, ныне живущих и работающих в Пскове. «Поскольку выставка была организована на чистом энтузиазме, без привлечения сторонних ресурсов, то каталог планировалось создать лишь в цифровом формате. Однако благодаря финансовой поддержке митрополита Тихона стала возможной его печать», - сообщили в музее.

Тираж каталога составляет 100 экземпляров, он будет распространен по Псковской епархии, псковским библиотекам и музеям, а также иконописным мастерским других городов и стран.