Культура

Областная библиотека приглашает на фотовыставку Валентины Чеботаревой

В Псковской областной научной библиотеке открылась выставка члена фотоклуба «Серебряный ангел» Валентины Чеботаревой «Поет зима, аукает». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

На выставке представлены около 20 ее работ. Тема экспозиции – бело-серебристая, нежная, с пушистым снегом, льдом и морозом зима. Посетители увидят пейзажи в разное время суток города Пскова и его окрестностей.

Фотографией Валентина Чеботарева занималась всегда и постоянно совершенствовала свое мастерство. Она переехала в Псков из Волгограда десять лет назад и, по ее словам, сразу влюбилась в наш город. До пенсии работала на почте, а 5 лет назад начала принимать активное участие в жизни города. На протяжении многих лет Валентина является волонтером регионального отделения благотворительного фонда «Старость в радость».

Выставка будет работать до 10 февраля.