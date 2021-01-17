Культура

Выставка живописи Александра Коростелева «Реликтовый свет» откроется в Пскове 22 января

Персональная выставка живописи Александра Коростелева «Реликтовый свет» откроется в выставочном зале псковского отделения Союза художников России в Пскове (улица Ленина, 1) 22 января в 17.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы выставки.

«Музыка сфер», Александр Коростелев

Посетители выставки смогут увидеть около 60 работ автора, 40 из которых – новые.

«Реликтовый свет» – первая персональная выставка Александра Коростелева в зале профессионального Союза. «"Реликтовый" в переводе с латыни – "остаточный". Это определение присутствует во многих словесных конструкциях (реликтовые – лес, животное, излучение...) и обозначает нечто устаревшее, несовременное, пережиток древних эпох. Художник настаивает на том, что традиционная школа – тот же реликт, так необходимый "фоновый свет". Выставка задумывалась и как размышление о связи времен, о неизменности фундаментальных понятий, о гармонии, о поиске себя. Она собрана из нескольких, на первый взгляд, контрастирующих частей. Так, работы "Жрец", "Дама с веретеном", "Языческий танец", "Воин" являются размышлениями на тему истории человека. Картины "Что там?", "Странник", "Музыка сфер", "Утро" – попытки осмысления жизни через аллегорические сюжеты, странствия. "Качели", "Золотая рыбка", "Сказка на ночь" – наблюдения за собственным растущим ребенком (дочь художника). И этюды, которые наполнены ускользающим светом сегодняшнего дня», - рассказали организаторы выставки.

Александр Коростелев родился в 1965 году в селе Питерское Саратовской области. Вместе с мамой, геологом, до 1971 года путешествовал по России, Казахстану, Молдавии, Украине, пока не осел в затерянном в буджакских степях городе Болграде. В 1985 году поступил в художественное училище имени М. Б. Грекова в Одессе. Преподававший в училище художник-философ Виталий Аликберов оказал наиболее заметное влияние на формирование творческого мышления и почерка Александра Коростелева.

В 1996 году Александр Коростелев переехал в Псков. Художник берется за разные работы: становится резчиком (иконостас в храме святых Константина и Елены, мраморный рельеф на памятнике Александру Сергеевичу Пушкину в городе Дно), затем участвовал в качестве реставратора в проектах Николая Гаврилова в Каире, Санкт-Петербурге, на Валдае. С 1998 года преподает. Сначала в профессионально-техническом училище №14, затем в Детской художественной школе, Школе искусств, Псковском политехническом колледже. С 2003 года руководит студией живописи при псковском Доме ремесел. С 2000 года Александр Коростелев активный участник выставок как в Пскове, так и в других городах России – Вологде, Рязани, Москве, Мурманске. Член Союза художников России с 2015 года.