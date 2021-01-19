Две псковички удостоены звания «Душа земли Псковской»

Итоги областного конкурса по присвоению почетного звания «Душа земли Псковской» за 2020 год подвели в Псковском областном центре народного творчества.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, решением художественно-экспертного совета почетное звание присвоено:
- Вере Кагазежевой - художественному руководителю народного коллектива ансамбля русской песни «Очелье» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова», г. Псков;
- Ирине Ивановой – преподавателю, мастеру по валянию Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, г. Псков;
- Ивану Беседину - главному дирижеру заслуженного коллектива народного творчества камерного хора «Кант», дирижеру образцового коллектива хора мальчиков МБУ ДО «ЦЭВ», г. Великие Луки;
- Татьяне Случаевой - руководителю народного самодеятельного коллектива мужского хора ветеранов войны и труда МБУК «Городской Дом культуры имени Ленина», г. Великие Луки;
- Юрию Воронову - руководителю образцового художественного коллектива ансамбля танца «Контраст» МУ «Дновский районный культурный центр», Дновский район.