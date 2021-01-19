Культура

Каверинка запустила творческий марафон для детей

В Псковской областной библиотеке для детей и юношества им. В.А. Каверина стартовал новый литературно-творческий марафон для детей до 14 лет #КнижкинГод2021.

Полюбившийся маленьким читателям и их родителям еще с прошлого года, нынешний марафон сохранил свои правила. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, каждый месяц года посвящен одному писателю или книге, и каждый месяц детям предлагают выполнить различные творческие задания по теме. В конце месяца победители по итогам всех заданий получают дипломы и призы, а остальные участники – электронные свидетельства.

Задание января – отгадать по описанию, каким писателям и книгам посвящен марафон в 2021 году. Подробнее с условиями марафона можно ознакомиться здесь.