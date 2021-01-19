Культура

Валентин Курбатов объявлен резидентом Чусового

В городе Чусовом, на западном Урале, издали презентационный календарь «Двенадцать резидентов Чусового», сообщает сайт «Год литературы». Сентябрьская его страница отдана псковичу, литературному и театральному критику Валентину Курбатову, празднующему в этом осеннем месяце свой день рождения.

Фото: godliteratury.ru

«Хотя почти всю свою жизнь Курбатов прожил в Пскове, он всегда помнил Чусовой, свой город детства, и часто приезжал сюда. Дружил с Виктором Астафьевым и Леонардом Постниковым, «китами» чусовской культуры. Из-под пера Валентина Курбатова вышло более двадцати книг, посвящённых классикам русской литературы, среди которых Астафьев и Распутин», — сообщают авторы-составители календаря и напоминают также, что Валентин Курбатов в 1997 году вошел в состав Академии Российской словесности, а кроме того в настоящее время является членом совета по культуре при президенте РФ.

Напомним, что в минувшем году Валентин Курбатов стал лауреатом Государственной премии России — за вклад в сохранение и развитие традиций русской литературы. Жизнь и творчество писателя неразрывно связаны не только с Псковом, в котором он обосновался с начала шестидесятых, после службы на Северном флоте, но ещё и с псковскими пушкинскими местами, музеем-заповедником «Михайловское», отмечены сердечной дружбой с легендарным «домовым» Пушкиногорья Семеном Гейченко.

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Автор публикации на сайте «Год литературы» уточняет, что календарь «Двенадцать резидентов Чусового» издан малым — «коллекционным» — тиражом, и жители города могли получить его по итогам розыгрыша, проводившегося в социальных сетях. «Из литераторов в проект «Резиденты Чусового» вошел Юрий Беликов, лауреат Решетовской премии 2013 года, обладатель единственного в своем роде титула «Махатма российских поэтов», также сообщает корреспондент издания.