Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
счет за воду - оплати задолженность без пени
История развития, качества и новых технологий
елка желаний - мечты сбываются
Жить и строить нацпроекты помогают
безопасность - дело каждого
Телефон прямого эфира 56-73-72
Соглашение о сотрудничестве
 
 
 
ещё Культура 19.01.2021 17:580 Псковичам предлагают поучаствовать в акции «Музейное селфи» 20.01.2021 23:230 Валентин Курбатов объявлен резидентом Чусового 20.01.2021 20:540 Псковичей приглашают на выставку «Книга года - 2020» 20.01.2021 19:210 Каверинка запустила творческий марафон для детей 20.01.2021 10:170 Две псковички удостоены звания «Душа земли Псковской» 19.01.2021 18:490 В Пскове начала работу выставка «Заповедная весна в Полистовье»
 
 
 
Самое популярное 19.01.2021 15:283 Руководитель Псковпассажиравтотранса нашел недостатки в новых автобусах 17.01.2021 12:595 Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде в Псковской области 19.01.2021 15:592 Минздрав изменил сроки вакцинации для переболевших коронавирусом 19.01.2021 07:460 Крещенские купания в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 18.01.2021 15:392 В Пскове задержан адвокат по подозрению в убийстве мужчины
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Валентин Курбатов объявлен резидентом Чусового

20.01.2021 23:23|ПсковКомментариев: 0

В городе Чусовом, на западном Урале, издали презентационный календарь «Двенадцать резидентов Чусового», сообщает сайт «Год литературы». Сентябрьская его страница отдана псковичу, литературному и театральному критику Валентину Курбатову, празднующему в этом осеннем месяце свой день рождения.

Фото: godliteratury.ru

«Хотя почти всю свою жизнь Курбатов прожил в Пскове, он всегда помнил Чусовой, свой город детства, и часто приезжал сюда. Дружил с Виктором Астафьевым и Леонардом Постниковым, «китами» чусовской культуры. Из-под пера Валентина Курбатова вышло более двадцати книг, посвящённых классикам русской литературы, среди которых Астафьев и Распутин», — сообщают авторы-составители календаря и напоминают также, что Валентин Курбатов в 1997 году вошел в состав Академии Российской словесности, а кроме того в настоящее время является членом совета по культуре при президенте РФ.

Напомним, что в минувшем году Валентин Курбатов стал лауреатом Государственной премии России — за вклад в сохранение и развитие традиций русской литературы. Жизнь и творчество писателя неразрывно связаны не только с Псковом, в котором он обосновался с начала шестидесятых, после службы на Северном флоте, но ещё и с псковскими пушкинскими местами, музеем-заповедником «Михайловское», отмечены сердечной дружбой с легендарным «домовым» Пушкиногорья Семеном Гейченко.

Автор публикации на сайте «Год литературы» уточняет, что календарь «Двенадцать резидентов Чусового» издан малым — «коллекционным» — тиражом, и жители города могли получить его по итогам розыгрыша, проводившегося в социальных сетях. «Из литераторов в проект «Резиденты Чусового» вошел Юрий Беликов, лауреат Решетовской премии 2013 года, обладатель единственного в своем роде титула «Махатма российских поэтов», также сообщает корреспондент издания.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Отразится ли задержание оппозиционера Алексея Навального на общественно-политической жизни России?
В опросе приняло участие 630 человек
20.01.2021, 23:230 Валентин Курбатов объявлен резидентом Чусового 20.01.2021, 22:410 СМИ: Чубайс уходит со всех постов в РСПП 20.01.2021, 22:160 Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию в протестах 20.01.2021, 21:521 Названы напитки, помогающие снизить артериальное давление
20.01.2021, 21:370 Псковским росгвардейцам рассказали о подвиге ленинградцев, выстоявших в блокаду 20.01.2021, 21:230 Госархив показал псковичам газетную рекламу начала XX века 20.01.2021, 21:110 Открыта вакансия судьи Псковского городского суда 20.01.2021, 21:071 Уроженец Псковской области назначен заместителем председателя правительства Архангельской области
20.01.2021, 20:540 Псковичей приглашают на выставку «Книга года - 2020» 20.01.2021, 20:390 Член Общественного совета при областном УМВД дала старт «Студенческому десанту» 20.01.2021, 20:222 Губернаторам поручено взять под личный контроль вакцинацию населения от COVID 20.01.2021, 20:131 Умер член псковского облизбиркома состава 1999 - 2003 годов Николай Симин
20.01.2021, 19:592 Псковское УФАС намерено вернуться к теме ценообразования газа в баллонах 20.01.2021, 19:516 Байден вступил в должность президента США 20.01.2021, 19:470 Незаконный ввоз сигарет и мяса пресекли пограничники в Невельском районе 20.01.2021, 19:380 Псковичам разъяснили порядок продления ежемесячной выплаты из средств маткапитала
20.01.2021, 19:210 Каверинка запустила творческий марафон для детей 20.01.2021, 19:100 Мы двигаемся в одном направлении – Александр Киселев о взаимодействии с УФАС 20.01.2021, 19:010 Псковичка примет участие в «Битве полов» 20.01.2021, 18:440 Все районы Псковской области оснастят новыми местами для дополнительных занятий
20.01.2021, 18:320 За что антимонопольщики могут оштрафовать в 2021 году, рассказала Ольга Милонаец 20.01.2021, 18:180 Поезд «Псков - Москва» будет ходить реже из-за неблагоприятной эпидобстановки 20.01.2021, 18:079 Псковичи могут купить трусы Навального по цене двух порций лапши 20.01.2021, 17:520 В Пскове не будет кольца или светофора на перекрестке Народной и Люксембург
20.01.2021, 17:450 Полиция ищет свидетелей сентябрьского тройного ДТП в Черехе 20.01.2021, 17:360 «Громкие чтения» пройдут в псковских библиотеках в память о жертвах Холокоста 20.01.2021, 17:364 Нездоровый румянец псковского здравоохранения 20.01.2021, 17:240 Дональд Трамп покинул Белый дом в последний раз
20.01.2021, 17:155 Губернатор нагрянул с неожиданной проверкой в псковские поликлиники 20.01.2021, 17:011 Поставленные в псковскую детскую музыкальную школу стулья не содержат заявленного пуха 20.01.2021, 16:540 Псковский рыбопромысловый комплекс Залита продан за 1,99 млн рублей 20.01.2021, 16:510 Облздрав решил вопрос об операции на сердце для псковича в Москве
20.01.2021, 16:503 Центральную магистраль Пскова комплексно отремонтируют в рамках нацпроекта 20.01.2021, 16:470 Акцию «Активная семья» запускает база отдыха «Пушкиногорье» 20.01.2021, 16:450 Серийного вора-наркомана осудили в Великих Луках 20.01.2021, 16:370 МТС поможет бизнесу в Псковской области с проектированием облачных решений
20.01.2021, 16:340 Почти 600 гектаров составит площадь лесопаркового зеленого пояса вокруг Пскова 20.01.2021, 16:280 Уполномоченный по правам человека судится с одним из органов власти Псковской области 20.01.2021, 16:250 Почти 3 млн рублей составил ущерб от лесных пожаров в Псковской области в 2020 году 20.01.2021, 16:210 Псковское УФАС и регоператор по обращению с ТКО перешли от конфронтации к диалогу
20.01.2021, 16:180 Бюро Псковского обкома КПРФ обсудило кандидатуры на пост главы Порховского района 20.01.2021, 16:151 Общественный пресс-центр ПЛН: Кого и как ищут псковские поисковики «Лизы Алерт» 20.01.2021, 16:110 Пыталовский должник заплатил более 500 тысяч рублей для получения загранпаспорта 20.01.2021, 15:520 До +2 потеплеет в Псковской области 21 января
20.01.2021, 15:430 Проектирование расчистки реки Псковы и Чудского озера завершат в 2022 году 20.01.2021, 15:372 Не хочешь, уберут за тебя – Ольга Милонаец прокомментировала уборку Пскова на каникулах 20.01.2021, 15:364 Выборы 2021 года обсудил псковский губернатор с председателем облизбиркома 20.01.2021, 15:287 «Единая Россия» начинает обучение потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы
20.01.2021, 15:244 У спикера Совета Федерации нашли антитела 20.01.2021, 15:230 Житель Куньинского района проведет 4 года в колонии за выращивание и продажу конопли 20.01.2021, 15:110 Скончался духовник Спасо-Казанского монастыря города Острова 20.01.2021, 15:100 Два человека погибли на пожаре в Пскове
20.01.2021, 15:052 Псковские конвоиры отмечают профессиональный праздник 20.01.2021, 15:030 Установка детской площадки в Великих Луках может обернуться уголовным делом 20.01.2021, 15:003 Около 250 волков убили в Псковской области в 2020 году 20.01.2021, 14:520 Псковские налоговики уделят внимание сфере общественного питания
20.01.2021, 14:455 Коты защитят главную новогоднюю елку Пскова от мышей 20.01.2021, 14:301 «Особое мнение» с Ольгой Милонаец. ВИДЕО 20.01.2021, 14:282 Андрей Турчак исполнил новогоднюю мечту 12-летней псковички 20.01.2021, 14:260 Невельский суд вернул следствию дело инспектора ГИБДД, обвиняемого в служебном подлоге
20.01.2021, 14:113 Чего не хватает Пскову для развития туризма, рассказал эксперт 20.01.2021, 14:100 «Ниссан» съехал в кювет в Стругокрасненском районе, есть пострадавший 20.01.2021, 13:570 #Псковновогодний, или С любовью к городу 20.01.2021, 13:420 В Невельском районе сменился подрядчик по вывозу ТКО
20.01.2021, 13:290 Смена руководства ФАС не принесла потрясений - Ольга Милонаец 20.01.2021, 13:270 Великолучанка оформила пенсионерке подложный страховой полис 20.01.2021, 13:253 Почти на 5% выросли цены на товары в Псковской области в 2020 году 20.01.2021, 13:030 Начинается программа «Особое мнение» с Ольгой Милонаец
20.01.2021, 13:030 Производство синтепона может открыть в Псковской области петербургский инвестор 20.01.2021, 13:022 Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры разработают в Пскове 20.01.2021, 13:005 Национальная гордость вместо иммунитета 20.01.2021, 12:590 Банк «Открытие» профинансирует «Евроинвест Девелопмент» на 8 млрд рублей
20.01.2021, 12:570 Первая сессия областного Собрания в 2021 году начнется с обсуждения масштабного обрыва электросетей 20.01.2021, 12:451 27-килограммовый пряник подарили школьникам в Псковской области 20.01.2021, 12:330 Маленькая орнитологическая сенсация зафиксирована в Гдове 20.01.2021, 12:220 Двое великолучан ограбили собутыльника-садовода
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.