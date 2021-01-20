Культура

Юлия Пересильд просит обсудить с ней фильм «Трое»

Фильм Анны Меликян «Трое» вышел в онлайн-прокат. Об этом на своей Instagram-странице сообщила уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд, сыгравшая в кинокартине одну из главных ролей.

«Не все в этом году ходили в кино. Кто-то болел, кто-то боялся заболеть, где-то не работали кинотеатры... Мы попали на 25% зрителя в кино. Но, если вы не идете в кино, кино само приходит в каждый дом», - отметила она.

Юлия Пересильд призвала кинозрителей не только посмотреть картину Анны Меликян, но и поделиться с ней в комментариях мнением о фильме.

«Смотрите! Пишите! Будем обсуждать», - добавила она.

Пока комментариев под постом не так много. Большинство высказавшихся подписчиков хвалят кинокартину, особо отмечая мастерство актеров.

Отметим, что мелодрама Анны Меликян «Трое» вышла в прокат 3 декабря. Это фильм о паре успешных состоятельных москвичей и одной петербурженке, между которыми завязывается любовная интрига. Главных героев сыграли Константин Хабенский, Виктория Исакова и Юлия Пересильд. В кадре, кроме них, никто не появляется.

Фото с официальной Instagram-страницы Юлии Пересильд