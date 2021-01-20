Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
История развития, качества и новых технологий
счет за воду - оплати задолженность без пени
Знак качества фабрики обуви Nordman
Телефон прямого эфира 56-73-72
безопасность - дело каждого
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё Культура 20.01.2021 20:540 Псковичей приглашают на выставку «Книга года - 2020» 21.01.2021 19:310 В сердце - Псков: памяти Геннадия Мокеева 21.01.2021 19:230 На конкурс самодельных новогодних и рождественских открыток в «Михайловское» пришли работы из России и Египта 21.01.2021 12:362 Юлия Пересильд просит обсудить с ней фильм «Трое» 20.01.2021 23:230 Валентин Курбатов объявлен резидентом Чусового 20.01.2021 20:540 Псковичей приглашают на выставку «Книга года - 2020»
 
 
 
Самое популярное 14.01.2021 12:318 Наталью Дорожкину отстранили от руководства великолукской инфекционной больницей 19.01.2021 15:283 Руководитель Псковпассажиравтотранса нашел недостатки в новых автобусах 14.01.2021 16:314 Суд взыскал с семьи псковского экс-депутата полмиллиона рублей за пользование «Мечтой» 15.01.2021 17:192 Скончалась экс-директор Псковской областной филармонии Галина Иванова 14.01.2021 13:1611 Губернатор допускает всплеск заболеваемости коронавирусом в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

В сердце - Псков: памяти Геннадия Мокеева

21.01.2021 19:31|ПсковКомментариев: 0

Фото: www.blagopskov.ru

Если вы хотя бы раз бывали в колокольне Троицкого собора, то вы наверняка слышали фамилию Геннадия Яковлевича Мокеева - известного архитектора, историка градостроительства, профессора Российской академии живописи, ваяния и зодчества, действительного члена Академии архитектурного наследия, академика архитектуры, члена Президиума Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Именно Геннадий Яковлевич был автором-вдохновителем проекта макета Псковского Кремля, который размещен на втором этаже колокольни и показывает, как выглядели Кром и Довмонтов город в XV веке, во времена расцвета Псковской вечевой республики.

18 января этого года Геннадий Яковлевич ушел из жизни. Но память о нем останется в сердцах многих людей, которым выпала большая удача работать и общаться с ним, в том числе псковичей.

Краевед, историк, кандидат искусствоведения Тамара Шулакова

Это настоящий русский ученый. Главная его заслуга для меня заключается в том, как он осмыслил тайну имени Пскова. Я не сразу обратила внимание на псковское искусство, но работая в музее, начала открывать для себя Псков, и поняла, что в нашей науке это «terra Incognita». Псков мало известен не только туристам, но и профессионалам. О нем есть какие-то банальные факты, например, общераспространенное мнение, что Псков - примитивное повторение Новгорода. С таким взглядом решительно боролись несколько людей, начиная с профессора Константина Константиновича Романова, который в 20-е годы первым заявил, что Псков - самостоятельная мощная школа. Но в те годы краеведение не приветствовалось. И пока Спегальский этим не занялся серьезно, мы тоже смотрели на Псков как на местную провинциальную школу. И никто не видел, что на самом деле это настоящая народная культура, базовая, это корневая Русь.

Понимание самостоятельности Пскова постепенно утверждалось, но в рамках советского подхода - по-другому, видимо, было нельзя. Специалисты старательно обходили тему сущности храмов, содержательной стороны. И пока куча архитекторов и искусствоведов занимались формой, Мокеев занялся смыслом. Без его макета Псков сегодня просто немыслим, потому что в этом проекте раскрылась главная сущность Пскова, он объяснил, почему Псков - Дом Святой Троицы, как народ осмыслял этот важнейший догмат в системе градостроительных памятников.

Когда я спросила Геннадия Яковлевича, каким образом он дошел до этого макета, он ответил, что построил в Пскове несколько домов и понял, что мы поступаем как варвары. Он говорил, что этот город надо изучать, а не застраивать бездарными гаражами для людей. Он видел Псков как архитектор, нам этого мнения очень не хватает. Наши архитекторы сегодня плохо знают Древнюю Русь, этот предмет изучается мало. До сих пор нет кафедры, которая занималась бы подготовкой именно церковных архитекторов, и ошибок у нас в этом деле немало.

Церковное искусство - это наиболее сложный, тонкий, изысканный и в высшей степени важный инструмент архитектурного образа. Это доступно не каждому. И то, что архитектор обратился от своего строительного творчества к изучению архитектуры, крайне важно. Потому что он не теоретик, как мы, искусствоведы. Он знает и чувствует форму. И если на это нагрузить еще знания, то цены ему нет. Вот ему и открылась тема, которая сегодня изумительно подает Псков.

Главная тайна Пскова открыта Мокеевым, а он, в свою очередь, опирался на творчество Кирилла, создателя великого третьего Троицкого собора. Его обвиняли в том, что его видение Пскова - это фантазия. Но я могу сказать одно: архитектура, которая не опирается на систему веры, на идеологию, на мощный фундамент смыслов - это не архитектура, а сараи. За ними нет ничего, кроме унижения человека. А настоящая архитектура - это всегда образ.

Да, конечно, я оставляю на его авторскую интерпретацию какое-то количество процентов, но Вольтер, который ненавидел церковь, тем не менее утверждал: если бы Бога не было, его бы следовало выдумать. То есть без Бога ничего не имеет смысла. Вот точно так же я могу сказать про Мокеева.  Он совершил определенного рода переворот: вместо разрозненных фактов мы увидели смысл, и все ожерелье из разных бусинок собралось в единую картину благодаря его замечательной теории.

Наше сегодняшнее отношение к макету выдает только наше невежество. Можно не соглашаться с трактовкой Мокеева, но не рассказывать о ней нельзя. Мокеев - это рассказ о том, что наш город почти не изучен, и мы мало чего понимаем о нем. Идти к Пскову надо от смыслов.

Воистину, нет пророка в отечестве своем. На Рождество я проводила экскурсию для гостей из Петербурга, они сейчас мне пишут в письмах, что если бы я их не посадила на макет и два часа им не рассказывала о тайнах имени Пскова, у них было бы другое впечатление. Благодаря знакомству с макетом они начали понимать, что это действительно великий русский город с великим смыслом. Ведь русские всегда искали смыслов и всегда были глубоки в их интерпретации.

Геннадий Яковлевич Мокеев - блестящий ученый, при этом он, конечно, большой фантазер. Но тот, кто не умеет мечтать, тот никогда и не доходит до крупных идей. Поэтому сделаем поправку на его фантазию, его восторг открытия после советской культуры искусства Древней Руси, и в итоге у нас останется его роскошный подарок для Пскова - понимание смысла этого города.

Смотрите также
07.06.2020 10:441 Троица: псковский канон

Экскурсовод, методист духовно-нравственного направления Псковского городского молодежного центра Андрей Таскаев

Я познакомился с Геннадием Яковлевичем, когда возглавил исторический отдел Троицкого собор. Владыка Евсевий благословил меня начать подготовку к 300-летию четвертого кафедрального собора - положить начало музею Троицкого собора. Это был 1996 год, мы начали собирать документы. Я ездил в Российский государственный архив исторических актов в Москву, исторический архив Санкт-Петербурга, собирал данные в ГАПО, копировал документы, касающиеся истории собора, налаживал отношения с музеем-заповедником - они передали нам бумаги и некоторые вещи для музея. Тогда я познакомился с известнейшими нашими краеведами - Михаилом Михайловичем Медниковым, Евгением Петровичем Матвеевым, Натаном Феликсовичем Левиным, Татьяной Викторовной Медниковой, со всем музейным сообществом, с Любовью Владимировной Масленниковой... И когда уже шла подготовка к созданию музея, в 1998 году меня познакомили с Геннадием Яковлевичем Мокеевым. Мне рассказали о его идее, описанной еще в 60-х годах в его диссертации «Столичный центр вечевого Пскова». Он рассказал, что у него на тот момент уже более 30 лет лежал в архивах проект создания макета Псковского кремля в образе XV века. Он печалился, что диссертация получилась чисто теоретической, а практического воплощения ни у кого не нашла.

Настоятель собора, отец Иоанн Муханов, загорелся этой идеей. Было понятно, что к юбилею собора воплотить этот проект мы не успеем, но начинать надо. В юбилейном 1999-м году состоялись торжественные мероприятия, прошла большая конференция. Приезжал и Геннадий Яковлевич. Меня поразил масштаб его личности. И так-то я, молодой парень, был потрясен нашими псковскими краеведами, мастодонтами - я просто насыщался и не мог насытиться беседами с ними. Но когда приехала эта глыба - во всех отношениях, в физическом даже смысле: рослый, мощный, большой, медленный в словах, оттачивающий каждую мысль, академик, в его походке, в поведении чувствовалась его интеллигентность.  Когда я позже познакомился с Саввой Васильевичем Ямщиковым, он мне очень его напомнил. Для меня это две глыбы, которые не смотрели ни на лица, ни на звания, говорили, все что думают, в лицо.

Геннадий Яковлевич очень жестко мог общаться, не терпел никаких заискиваний. Когда я открыл музей Троицкого собора, даже не музей, а, скорее, экспозицию, он все осмотрел, я ему рассказал, как создавался музей, и спросил, нравится ли ему увиденное. Он ответил очень точно, глубоко и емко: «Убогонько». Я говорю ему: «Геннадий Яковлевич, ну, слава Богу, что у Бога? А он говорит: «Да, да вот именно, при Боге, а так это убого». Мы близко подружились, я считал его учителем в краеведении.

Что еще меня поразило: свой 30-летний труд, посвященный Пскову, диссертацию и изыскания в  огромных ящиках он просто подарил, не требуя абсолютно ничего взамен. Он даже нашел нам макетчика - в Петербурге, Николай Алексеевич Тимофеев. Руки у него были просто золотые. Он в однокомнатной квартире макет, который вы видите, по частям создавал. И я на машине перевозил по частям - храмик за храмиком, стеночку за стеночкой, клеть за клетью. К сожалению, он скончался, не успев увидеть собранный макет целиком.

Смотрите также
09.08.2012 14:427 Завершаются работы по созданию макета Псковского Кремля в формах XV века

Пока все собиралось, Геннадий Яковлевич строго курировал процесс, приходилось переделывать что-то. Макет выполнен в тончайших деталях, масштабирован 1:88. На самом деле проект, который сейчас экспонируется в колокольне, для Геннадия Яковлевича был временным - он мечтал о макете 1 к 1, но понятно, что ни финансов, ни площадей для этого не было. Но тот макет, который мы видим сейчас, - это чудо. Все им восхищаются, я 20 лет туда вожу экскурсии туда - все в восторге. Здесь все перед глазами: ты понимаешь, как выглядел Кремль.

Это гигант, которых земля, к сожалению, редко нам дает. Он не только Пскову многое дал, его оплакивают и в Можайске, и в Кинешме, и в Москве. Как и для Саввы Ямщикова, Псков был в его сердце.

Протоиерей Иоанн Муханов

Наше общение с Геннадием Яковлевичем было связано с историей создания макета Псковского Кремля и касалось во многом археологических исследований, благодаря которым и появился этот проект.

Все начиналось в 1999 году, когда мы отмечали 300-летие собора. Мы познакомились тогда с его другом, Евгением Петровичем Матвеевым, который и представил его нам. Геннадий Яковлевич очень хорошую нам тогда лекцию провел, посвященную Кремлю. И когда мы начали чаще общаться, он сказал, что у него есть в чертежах макет, который лежит уже 30 лет, и никто не решается его воссоздать. Время было советское, никто не хотел участвовать.

Когда мы увидели чертежи, поняли, что в этом всем есть хорошая мысль. В дальнейшем была целая эпопея с созданием макета: мы хотели сделать его к 2003 году, к 1100-летию Пскова, но получилось только к 1110-летию, потому что появились сложности, макет был объемным, 5 на 3 метра. Но несмотря ни на что Геннадий Яковлевич все эти годы принимал непосредственное участие в создании макета, помогал нам, параллельно писал книги про Псков.

Мы очень благодарны этому человеку за его участие в нашем славном городе. Макет - это некая мысль, родившаяся на основе открытий, которые были сделаны в Довмонтовом городе. По моему мнению, это мысль, в большой степени приближенная к истине. Я считаю, это одно из самых уникальных открытий для нашей Псковщины.

Мы всегда с ним тепло встречались. в последние годы мы уже редко виделись, потому что он реже приезжал в Псков из-за возраста. Очень интересный был человек, с удивительными открытиями и мыслями. Например, он предполагал, что внешний вид храма Василия Блаженного на Красной площади мастер-пскович попытался перенести из родного города. Геннадий Яковлевич доказывал, что таким зодчий видел Псков, когда шел от Мирожского монастыря  в сторону Кремля. В те времена, возможно, на Псковщине были витые купола. И мастер перенес этот вид в центр России, по сути сделал некую реплику внешнего вида нашего Кремля. Геннадий Яковлевич показывал рисунок, обводил на нем карандашом архитектурные формы, и было действительно похоже на то, что псковский зодчий это место перенес на Красную площадь, в центр России. Мастер уже понимал, что Псков упраздняется как республика и сумел перенести память о том красивом свободном городе в центр Москвы. Это мысль удивительная и смелая, в ней есть своя логика.

Для справки

Геннадий Яковлевич Мокеев —  архитектор, историк градостроительства, кандидат архитектуры, профессор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, действительный член Академии архитектурного наследия, академик архитектуры, член Президиума Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, член Союза писателей России, Почётный гражданин города Можайска.

Фото: ruskline.ru

Родился 22 ноября 1932 года в городе Магнитогорске.

В 1960-е годы окончил строительный факультет Уральского политехнического института в городе Челябинске и проработал три года главным архитектором города Рудный Кустанайской области, а затем на Полюстровском домостроительном комбинате в Ленинграде.

В 1971 году окончил аспирантуру Центрального научно-исследовательского института теории и истории Мособлреставрации в Москве, в ведении которой находились памятники Бородинского поля. Г.Я. Мокеев инициировал тогда описание всех памятников и добился их восстановления и открытия отдельной Бородинской реставрационной мастерской, а также передачи Можайского Лужецкого Ферапонтова монастыря и Никольского кафедрального собора в музейный фонд страны.

С 1993 года возглавлял сектор русского градостроительства и архитектуры при Центральном музее древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева.

В 1987 году принял участие (Г. Мокеев (руководитель), В. Виноградов, А. Тренин) в конкурсе, объявленном Глав АПУ Москвы, на разработку эскиза идеи Генерального плана развития Москвы, Московской области и архитектурно-планировочной организации центральной части города. Проект был отмечен третьей премией конкурса, что явилось признанием достоинств представленной работы. Особое место в проекте занимала охрана и восстановления памятников Древней Москвы.

Геннадий Яковлевич был одним из инициаторов Макарьевских чтений. При его непосредственном участии началась реставрация Спасо-Бородинского и Лужецкого монастырей. По его проекту в соавторстве с архитектором Олегом Журиным в 1990—1993 гг. восстановлен Казанский собор на Красной площади в Москве.

В 2007 году Мокееву Геннадию Яковлевичу было присвоено звание Почетного гражданина города Можайска.

Геннадий Яковлевич Мокеев – первый специалист, который озвучил православную идею возрождения города Пскова как Дома Святой Троицы. По его мнению, псковичи использовали Прообраз небесного Престола Святой Троицы и 24 престолов белых старцев-судей в качестве умозрительного образца для создания его земного отражения в архитектурно-символических формах, 25 белоснежных храмов-престолов комплекса Дома Святой Троицы.

Макет «Дома Святой Троицы», созданный по проекту Г.Я. Мокеева несколькими мастерами в масштабе 1:88 и открытый для осмотра в Колокольне Троицкого собора, изображает древний Псковский Кремль и Довмонтов город в формах XV века и представляет редкое по тонкой проработке произведение архитектурно-композиционного моделирования. Уникальность этого макета определена тем, что подобная реконструкция центра Пскова в таком крупном масштабе прежде никем не выполнялась.

Последняя книга Г.Я.Мокеева, посвященная Пскову - «Святыни Вечевого Пскова», вышла в 2018 году.

Смотрите также
21.01.2021 11:550 Скончался архитектор Геннадий Мокеев, спроектировавший макет «Дома Святой Троицы»

Подготовила Елена Никитина

Теги: #псков #краеведение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Отразится ли задержание оппозиционера Алексея Навального на общественно-политической жизни России?
В опросе приняло участие 794 человека
21.01.2021, 20:430 Росреестр рекомендует псковичам воспользоваться упрощенным порядком регистрации прав на недвижимость 21.01.2021, 20:230 Более 4000 консультаций дал Роструд псковичам в прошлом году 21.01.2021, 20:000 Еду я на Родину! Пусть кричат - уродина!* 21.01.2021, 19:411 Европарламент принял антироссийскую резолюцию из-за ареста Навального
21.01.2021, 19:310 В сердце - Псков: памяти Геннадия Мокеева 21.01.2021, 19:230 На конкурс самодельных новогодних и рождественских открыток в «Михайловское» пришли работы из России и Египта 21.01.2021, 19:002 Страдающей «проклятьем ундины» трехлетней псковичке собрали 8 млн рублей для лечения 21.01.2021, 18:530 Латвия продлила ограничения из-за пандемии до 7 февраля
21.01.2021, 18:291 Свыше 1000 заявок в месяц от нуждающихся выполняют псковские волонтеры ЕР 21.01.2021, 18:150 Более 7 тысяч псковичей посетили почту по предварительной записи 21.01.2021, 18:000 Правительство поддержало идею распространить ипотеку на деревянные частные дома 21.01.2021, 17:500 Подать заявку на областной конкурс экорекламы можно до 29 января
21.01.2021, 17:500 Два автомобиля столкнулись на трассе между Псковом и Островом. ВИДЕО 21.01.2021, 17:410 Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за агитацию подростков к участию в протестах 21.01.2021, 17:340 Создание лесопаркового зеленого пояса вокруг Пскова обсудят в областном Собрании 21.01.2021, 17:330 Налоговые инспекции Псковской области возобновляют прием в обычном режиме
21.01.2021, 17:220 Россияне взяли рекордный за всю историю объем кредитов 21.01.2021, 17:121 Псковичам напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях 21.01.2021, 17:080 Пять улиц и одну дорогу отремонтируют в Печорском районе в 2021 году по нацпроекту 21.01.2021, 16:590 Два псковских повара попробовали оспорить в суде увольнение за прогулы
21.01.2021, 16:4811 Рай в шалаше 21.01.2021, 16:200 Заездные карманы для автобусов не будут делать на Октябрьском проспекте в Пскове 21.01.2021, 16:140 Суд обязал три поселения в Островском районе оборудовать площадки для ТКО 21.01.2021, 16:110 40 человек пополнили ряды псковского управления Росгвардии
21.01.2021, 15:560 Работодатели Псковской области предлагают зарплату ниже среднероссийской на 16% 21.01.2021, 15:490 В Псковской области СИЗО и музыкальная школа подписали соглашение о сотрудничестве 21.01.2021, 15:450 Банк «Открытие» на треть увеличил розничный кредитный портфель в 2020 году 21.01.2021, 15:431 Псковская городская больница заплатит пациенту деньги за утерянное пальто
21.01.2021, 15:410 50-летие выхода фильма «Андрей Рублев» в прокат планируют отметить в Псковской области 21.01.2021, 15:370 Дети мерзли в неотапливаемом детском саду в Великолукском районе 21.01.2021, 15:3511 В России начались массовые проверки жилья 21.01.2021, 15:218 Реплика Донецкого: Обыкновенное ханжество
21.01.2021, 15:080 ВТБ в Псковской области выдал более 250 млн рублей по ипотеке с господдержкой 21.01.2021, 15:070 Санаторий «Хилово» приглашает на реабилитацию после COVID-19 21.01.2021, 14:520 Влюбленные из Дно сыграли свадьбу на проекте федерального телеканала 21.01.2021, 14:505 По 2 тысячи рублей заплатят два псковича за поход в магазин без маски
21.01.2021, 14:301 Спектакль о Ксении Петербургской покажет Александринка в стенах Псковского кремля 21.01.2021, 14:231 Два миллиарда рублей направлено в регионы на строительство ФОКОТов 21.01.2021, 14:203 Вступительные испытания в вузы в 2021 году проведут в форме ЕГЭ 21.01.2021, 14:060 «Вирус» появился в обновленной форме отчетности страхователей-медорганизаций
21.01.2021, 14:055 Память Владимира Ленина почтили в Пскове 21.01.2021, 14:010 Теплосеть на улице Коммунальной в Пскове отремонтировали без отключения потребителей 21.01.2021, 13:550 Новая эра Псковского драмтеатра начнется со «Смерти Тарелкина» - Дмитрий Месхиев 21.01.2021, 13:480 Сборные команды Псковской области получат новую спортивную форму
21.01.2021, 13:400 Гололедица и мокрый снег ожидаются в Псковской области 22 января 21.01.2021, 13:241 Ограбившая пенсионера великолучанка получила условный срок 21.01.2021, 13:190 Псковские депутаты выразили соболезнование в связи со смертью Николая Симина 21.01.2021, 13:170 Производство полимерной продукции могут запустить в Печорах
21.01.2021, 13:130 Горожане обеспокоены судьбой серой цапли, зимующей в Пскове 21.01.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 21.01.2021, 13:020 Дмитрий Месхиев: Федерализация — не конец Псковского драмтеатра, а лишь начало 21.01.2021, 12:580 Друзья и коллеги почтили память ушедшего из жизни 20 лет назад Виталия Пушкарева
21.01.2021, 12:570 Александр Коновалов избран президентом Федерации футбола Псковской области 21.01.2021, 12:530 12 дорожных машин и 8 тракторов убирают Псков от снега 21.01.2021, 12:510 В Великих Луках отправили в тюрьму педофила 21.01.2021, 12:480 Псковские теплосети определили победителей конкурса творческих работ
21.01.2021, 12:420 200 тысяч рублей лишилась великолукская пенсионерка после телефонного разговора 21.01.2021, 12:420 Псковичам предлагают выгодный годовой абонемент в фитнес-центр 21.01.2021, 12:362 Юлия Пересильд просит обсудить с ней фильм «Трое» 21.01.2021, 12:350 Порховичке не включили в страховой стаж 16 лет работы на Украине
21.01.2021, 12:290 В «Единой России» отметили опыт Псковской области по проведению киноуроков 21.01.2021, 12:240 Псковские таможенники нашли более 1,5 тысяч пачек сигарет в покрышках грузовика 21.01.2021, 12:221 С 1 февраля в России повысят социальные выплаты 21.01.2021, 12:180 УФАС запретило «Псковжилстрою» называть себя в рекламе государственным застройщиком
21.01.2021, 12:040 В Псковской области подростку оторвало фалангу пальца петардой 21.01.2021, 12:000 Псковский отряд «ЛизаАлерт» не испытывает проблем из-за отсутствия статуса юрлица 21.01.2021, 11:550 Скончался архитектор Геннадий Мокеев, спроектировавший макет «Дома Святой Троицы» 21.01.2021, 11:530 Себежанин лишился свободы за вождение в нетрезвом виде
21.01.2021, 11:420 COVID-19 внес изменения в работу псковского поискового отряда «ЛизаАлерт» 21.01.2021, 11:410 С 1 января возобновлена обязательная поверка газовых счетчиков 21.01.2021, 11:320 «Сообразим на троих»: Партии на старте парламентской кампании-2021 21.01.2021, 11:310 На трассе Петербург - Псков «Мазда» врезалась в обгонявший ее «Ситроен»
21.01.2021, 11:290 Пскович ударил ножом собутыльника во время застолья 21.01.2021, 11:250 В Пустошкинском районе два автомобиля столкнулись и съехали в кювет 21.01.2021, 11:230 Более 100 человек искал отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области в 2020 году 21.01.2021, 11:111 Коронавирус в Псковской области унес жизни еще двух человек
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.