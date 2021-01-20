Культура

В сердце - Псков: памяти Геннадия Мокеева

Фото: www.blagopskov.ru

Если вы хотя бы раз бывали в колокольне Троицкого собора, то вы наверняка слышали фамилию Геннадия Яковлевича Мокеева - известного архитектора, историка градостроительства, профессора Российской академии живописи, ваяния и зодчества, действительного члена Академии архитектурного наследия, академика архитектуры, члена Президиума Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Именно Геннадий Яковлевич был автором-вдохновителем проекта макета Псковского Кремля, который размещен на втором этаже колокольни и показывает, как выглядели Кром и Довмонтов город в XV веке, во времена расцвета Псковской вечевой республики.

18 января этого года Геннадий Яковлевич ушел из жизни. Но память о нем останется в сердцах многих людей, которым выпала большая удача работать и общаться с ним, в том числе псковичей.

Краевед, историк, кандидат искусствоведения Тамара Шулакова

Это настоящий русский ученый. Главная его заслуга для меня заключается в том, как он осмыслил тайну имени Пскова. Я не сразу обратила внимание на псковское искусство, но работая в музее, начала открывать для себя Псков, и поняла, что в нашей науке это «terra Incognita». Псков мало известен не только туристам, но и профессионалам. О нем есть какие-то банальные факты, например, общераспространенное мнение, что Псков - примитивное повторение Новгорода. С таким взглядом решительно боролись несколько людей, начиная с профессора Константина Константиновича Романова, который в 20-е годы первым заявил, что Псков - самостоятельная мощная школа. Но в те годы краеведение не приветствовалось. И пока Спегальский этим не занялся серьезно, мы тоже смотрели на Псков как на местную провинциальную школу. И никто не видел, что на самом деле это настоящая народная культура, базовая, это корневая Русь.

Понимание самостоятельности Пскова постепенно утверждалось, но в рамках советского подхода - по-другому, видимо, было нельзя. Специалисты старательно обходили тему сущности храмов, содержательной стороны. И пока куча архитекторов и искусствоведов занимались формой, Мокеев занялся смыслом. Без его макета Псков сегодня просто немыслим, потому что в этом проекте раскрылась главная сущность Пскова, он объяснил, почему Псков - Дом Святой Троицы, как народ осмыслял этот важнейший догмат в системе градостроительных памятников.

Когда я спросила Геннадия Яковлевича, каким образом он дошел до этого макета, он ответил, что построил в Пскове несколько домов и понял, что мы поступаем как варвары. Он говорил, что этот город надо изучать, а не застраивать бездарными гаражами для людей. Он видел Псков как архитектор, нам этого мнения очень не хватает. Наши архитекторы сегодня плохо знают Древнюю Русь, этот предмет изучается мало. До сих пор нет кафедры, которая занималась бы подготовкой именно церковных архитекторов, и ошибок у нас в этом деле немало.

Церковное искусство - это наиболее сложный, тонкий, изысканный и в высшей степени важный инструмент архитектурного образа. Это доступно не каждому. И то, что архитектор обратился от своего строительного творчества к изучению архитектуры, крайне важно. Потому что он не теоретик, как мы, искусствоведы. Он знает и чувствует форму. И если на это нагрузить еще знания, то цены ему нет. Вот ему и открылась тема, которая сегодня изумительно подает Псков.

Главная тайна Пскова открыта Мокеевым, а он, в свою очередь, опирался на творчество Кирилла, создателя великого третьего Троицкого собора. Его обвиняли в том, что его видение Пскова - это фантазия. Но я могу сказать одно: архитектура, которая не опирается на систему веры, на идеологию, на мощный фундамент смыслов - это не архитектура, а сараи. За ними нет ничего, кроме унижения человека. А настоящая архитектура - это всегда образ.

Да, конечно, я оставляю на его авторскую интерпретацию какое-то количество процентов, но Вольтер, который ненавидел церковь, тем не менее утверждал: если бы Бога не было, его бы следовало выдумать. То есть без Бога ничего не имеет смысла. Вот точно так же я могу сказать про Мокеева. Он совершил определенного рода переворот: вместо разрозненных фактов мы увидели смысл, и все ожерелье из разных бусинок собралось в единую картину благодаря его замечательной теории.

Наше сегодняшнее отношение к макету выдает только наше невежество. Можно не соглашаться с трактовкой Мокеева, но не рассказывать о ней нельзя. Мокеев - это рассказ о том, что наш город почти не изучен, и мы мало чего понимаем о нем. Идти к Пскову надо от смыслов.

Воистину, нет пророка в отечестве своем. На Рождество я проводила экскурсию для гостей из Петербурга, они сейчас мне пишут в письмах, что если бы я их не посадила на макет и два часа им не рассказывала о тайнах имени Пскова, у них было бы другое впечатление. Благодаря знакомству с макетом они начали понимать, что это действительно великий русский город с великим смыслом. Ведь русские всегда искали смыслов и всегда были глубоки в их интерпретации.

Геннадий Яковлевич Мокеев - блестящий ученый, при этом он, конечно, большой фантазер. Но тот, кто не умеет мечтать, тот никогда и не доходит до крупных идей. Поэтому сделаем поправку на его фантазию, его восторг открытия после советской культуры искусства Древней Руси, и в итоге у нас останется его роскошный подарок для Пскова - понимание смысла этого города.

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Экскурсовод, методист духовно-нравственного направления Псковского городского молодежного центра Андрей Таскаев

Я познакомился с Геннадием Яковлевичем, когда возглавил исторический отдел Троицкого собор. Владыка Евсевий благословил меня начать подготовку к 300-летию четвертого кафедрального собора - положить начало музею Троицкого собора. Это был 1996 год, мы начали собирать документы. Я ездил в Российский государственный архив исторических актов в Москву, исторический архив Санкт-Петербурга, собирал данные в ГАПО, копировал документы, касающиеся истории собора, налаживал отношения с музеем-заповедником - они передали нам бумаги и некоторые вещи для музея. Тогда я познакомился с известнейшими нашими краеведами - Михаилом Михайловичем Медниковым, Евгением Петровичем Матвеевым, Натаном Феликсовичем Левиным, Татьяной Викторовной Медниковой, со всем музейным сообществом, с Любовью Владимировной Масленниковой... И когда уже шла подготовка к созданию музея, в 1998 году меня познакомили с Геннадием Яковлевичем Мокеевым. Мне рассказали о его идее, описанной еще в 60-х годах в его диссертации «Столичный центр вечевого Пскова». Он рассказал, что у него на тот момент уже более 30 лет лежал в архивах проект создания макета Псковского кремля в образе XV века. Он печалился, что диссертация получилась чисто теоретической, а практического воплощения ни у кого не нашла.

Настоятель собора, отец Иоанн Муханов, загорелся этой идеей. Было понятно, что к юбилею собора воплотить этот проект мы не успеем, но начинать надо. В юбилейном 1999-м году состоялись торжественные мероприятия, прошла большая конференция. Приезжал и Геннадий Яковлевич. Меня поразил масштаб его личности. И так-то я, молодой парень, был потрясен нашими псковскими краеведами, мастодонтами - я просто насыщался и не мог насытиться беседами с ними. Но когда приехала эта глыба - во всех отношениях, в физическом даже смысле: рослый, мощный, большой, медленный в словах, оттачивающий каждую мысль, академик, в его походке, в поведении чувствовалась его интеллигентность. Когда я позже познакомился с Саввой Васильевичем Ямщиковым, он мне очень его напомнил. Для меня это две глыбы, которые не смотрели ни на лица, ни на звания, говорили, все что думают, в лицо.

Геннадий Яковлевич очень жестко мог общаться, не терпел никаких заискиваний. Когда я открыл музей Троицкого собора, даже не музей, а, скорее, экспозицию, он все осмотрел, я ему рассказал, как создавался музей, и спросил, нравится ли ему увиденное. Он ответил очень точно, глубоко и емко: «Убогонько». Я говорю ему: «Геннадий Яковлевич, ну, слава Богу, что у Бога? А он говорит: «Да, да вот именно, при Боге, а так это убого». Мы близко подружились, я считал его учителем в краеведении.

Что еще меня поразило: свой 30-летний труд, посвященный Пскову, диссертацию и изыскания в огромных ящиках он просто подарил, не требуя абсолютно ничего взамен. Он даже нашел нам макетчика - в Петербурге, Николай Алексеевич Тимофеев. Руки у него были просто золотые. Он в однокомнатной квартире макет, который вы видите, по частям создавал. И я на машине перевозил по частям - храмик за храмиком, стеночку за стеночкой, клеть за клетью. К сожалению, он скончался, не успев увидеть собранный макет целиком.

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Пока все собиралось, Геннадий Яковлевич строго курировал процесс, приходилось переделывать что-то. Макет выполнен в тончайших деталях, масштабирован 1:88. На самом деле проект, который сейчас экспонируется в колокольне, для Геннадия Яковлевича был временным - он мечтал о макете 1 к 1, но понятно, что ни финансов, ни площадей для этого не было. Но тот макет, который мы видим сейчас, - это чудо. Все им восхищаются, я 20 лет туда вожу экскурсии туда - все в восторге. Здесь все перед глазами: ты понимаешь, как выглядел Кремль.

Это гигант, которых земля, к сожалению, редко нам дает. Он не только Пскову многое дал, его оплакивают и в Можайске, и в Кинешме, и в Москве. Как и для Саввы Ямщикова, Псков был в его сердце.

Протоиерей Иоанн Муханов

Наше общение с Геннадием Яковлевичем было связано с историей создания макета Псковского Кремля и касалось во многом археологических исследований, благодаря которым и появился этот проект.

Все начиналось в 1999 году, когда мы отмечали 300-летие собора. Мы познакомились тогда с его другом, Евгением Петровичем Матвеевым, который и представил его нам. Геннадий Яковлевич очень хорошую нам тогда лекцию провел, посвященную Кремлю. И когда мы начали чаще общаться, он сказал, что у него есть в чертежах макет, который лежит уже 30 лет, и никто не решается его воссоздать. Время было советское, никто не хотел участвовать.

Когда мы увидели чертежи, поняли, что в этом всем есть хорошая мысль. В дальнейшем была целая эпопея с созданием макета: мы хотели сделать его к 2003 году, к 1100-летию Пскова, но получилось только к 1110-летию, потому что появились сложности, макет был объемным, 5 на 3 метра. Но несмотря ни на что Геннадий Яковлевич все эти годы принимал непосредственное участие в создании макета, помогал нам, параллельно писал книги про Псков.

Мы очень благодарны этому человеку за его участие в нашем славном городе. Макет - это некая мысль, родившаяся на основе открытий, которые были сделаны в Довмонтовом городе. По моему мнению, это мысль, в большой степени приближенная к истине. Я считаю, это одно из самых уникальных открытий для нашей Псковщины.

Мы всегда с ним тепло встречались. в последние годы мы уже редко виделись, потому что он реже приезжал в Псков из-за возраста. Очень интересный был человек, с удивительными открытиями и мыслями. Например, он предполагал, что внешний вид храма Василия Блаженного на Красной площади мастер-пскович попытался перенести из родного города. Геннадий Яковлевич доказывал, что таким зодчий видел Псков, когда шел от Мирожского монастыря в сторону Кремля. В те времена, возможно, на Псковщине были витые купола. И мастер перенес этот вид в центр России, по сути сделал некую реплику внешнего вида нашего Кремля. Геннадий Яковлевич показывал рисунок, обводил на нем карандашом архитектурные формы, и было действительно похоже на то, что псковский зодчий это место перенес на Красную площадь, в центр России. Мастер уже понимал, что Псков упраздняется как республика и сумел перенести память о том красивом свободном городе в центр Москвы. Это мысль удивительная и смелая, в ней есть своя логика.

Для справки

Геннадий Яковлевич Мокеев — архитектор, историк градостроительства, кандидат архитектуры, профессор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, действительный член Академии архитектурного наследия, академик архитектуры, член Президиума Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, член Союза писателей России, Почётный гражданин города Можайска.

Фото: ruskline.ru

Родился 22 ноября 1932 года в городе Магнитогорске.

В 1960-е годы окончил строительный факультет Уральского политехнического института в городе Челябинске и проработал три года главным архитектором города Рудный Кустанайской области, а затем на Полюстровском домостроительном комбинате в Ленинграде.

В 1971 году окончил аспирантуру Центрального научно-исследовательского института теории и истории Мособлреставрации в Москве, в ведении которой находились памятники Бородинского поля. Г.Я. Мокеев инициировал тогда описание всех памятников и добился их восстановления и открытия отдельной Бородинской реставрационной мастерской, а также передачи Можайского Лужецкого Ферапонтова монастыря и Никольского кафедрального собора в музейный фонд страны.

С 1993 года возглавлял сектор русского градостроительства и архитектуры при Центральном музее древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева.

В 1987 году принял участие (Г. Мокеев (руководитель), В. Виноградов, А. Тренин) в конкурсе, объявленном Глав АПУ Москвы, на разработку эскиза идеи Генерального плана развития Москвы, Московской области и архитектурно-планировочной организации центральной части города. Проект был отмечен третьей премией конкурса, что явилось признанием достоинств представленной работы. Особое место в проекте занимала охрана и восстановления памятников Древней Москвы.

Геннадий Яковлевич был одним из инициаторов Макарьевских чтений. При его непосредственном участии началась реставрация Спасо-Бородинского и Лужецкого монастырей. По его проекту в соавторстве с архитектором Олегом Журиным в 1990—1993 гг. восстановлен Казанский собор на Красной площади в Москве.

В 2007 году Мокееву Геннадию Яковлевичу было присвоено звание Почетного гражданина города Можайска.

Геннадий Яковлевич Мокеев – первый специалист, который озвучил православную идею возрождения города Пскова как Дома Святой Троицы. По его мнению, псковичи использовали Прообраз небесного Престола Святой Троицы и 24 престолов белых старцев-судей в качестве умозрительного образца для создания его земного отражения в архитектурно-символических формах, 25 белоснежных храмов-престолов комплекса Дома Святой Троицы.

Макет «Дома Святой Троицы», созданный по проекту Г.Я. Мокеева несколькими мастерами в масштабе 1:88 и открытый для осмотра в Колокольне Троицкого собора, изображает древний Псковский Кремль и Довмонтов город в формах XV века и представляет редкое по тонкой проработке произведение архитектурно-композиционного моделирования. Уникальность этого макета определена тем, что подобная реконструкция центра Пскова в таком крупном масштабе прежде никем не выполнялась.

Последняя книга Г.Я.Мокеева, посвященная Пскову - «Святыни Вечевого Пскова», вышла в 2018 году.

Подготовила Елена Никитина