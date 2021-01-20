Культура

На конкурс самодельных новогодних и рождественских открыток в «Михайловское» пришли работы из России и Египта

200 работ поступили в Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» на ежегодный конкурс самодельных новогодних и рождественских открыток «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством».

Фото: официальная страница музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в творческом соревновании на этот раз решили принять участие россияне от ближнего Подмосковья до Вилючинска, расположенного на Камчатке. Среди юных и взрослых художников — жители Перми и Пермского края, Смоленска, поселка Чертково Ростовской области, города Талицы Свердловской области, поселка Чамзинки (Мордовия), Воронежа, Гусь-Хрустального, Орска и других населенных пунктов. Псковскую область представляют работы псковичей и пушкиногорцев; также пришли на конкурс самодельные открытки из Дно, Велья, деревни Кошкино Усвятского района, деревни Крестилово Локнянского района. Дальнее зарубежье в традиционном творческом соревновании в этом году представляют три школьника из города Хургады на востоке Египта.

Самая многочисленная номинация - «школьная» (164 работы), в конкурсе семейного творчества представлены пять открыток.

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Жюри конкурса, в состав которого вошли профессиональные художники и педагоги, приступает к работе. В «Михайловском» напомнили, что лучшие открытки будут представлены многочисленным туристам и местным жителям на специальной выставке в зале «Музейной почты» в деревне Бугрово. Не исключено, что работы-победительницы будут «задействованы» и в других временных и передвижных экспозициях, отметили в «Михайловском».