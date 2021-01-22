Псковские библиотекари представили белорусам свои инновации

Централизованная библиотечная система Пскова презентовала свои проекты на международном круглом столе «Особенности инновационной деятельности библиотек разных видов», организованном библиотекарями Республики Беларусь. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, это совместное онлайн-мероприятие стало продолжением международного библиотечного проекта «Псковщина-Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия», который был разработан в 2017 году и осуществлялся три года, а также предваряет новый совместный проект псковских и белорусских библиотекарей – «Открытый диалог культур», который начнется в феврале 2021 года.
Коллеги из двух стран обсудили современные подходы к формированию в библиотеках инновационного климата, поделились друг с другом технологиями планирования и продвижения своих инноваций, а также оценили их эффективность. Псковский опыт им представила первый замдиректора ЦБС Пскова Людмила Слабченко.
Она рассказала белорусским колегам, что у псковских библиотекарей есть не только собственный фирменный стиль, но и гимн «Приходи к нам, человек!», подаренный им композитором Николаем Мишуковым, и что в 2020 году псковский художник и дизайнер Игорь Черкасов разработал для ЦБС Пскова новый логотип.
Людмила Слабченко, кроме того, сообщила белорусским библиотекарям, что псковская библиотека «БиблиоЛюб» стала в минувшем году первой модельной библиотекой региона.
Белорусы также узнали, как эпидемия коронавируса заставила псковских библиотекарей научиться проводить стриминги в социальных сетях и на видеохостинге YouTube, а также вести прямые эфиры своих мероприятий в Zoom и Skype, а с помощью студентов политехнического колледжа создать себе виртуальных помощников и «антиковидную» рекламу с использованием технологии QR-кодирования.
В результате у «Библиотеки - Центра общения и информации имени И. Н. Григорьева» на улице Юбилейной появился «карманный робот Буки», который знакомит школьников с событиями в мире науки и техники, а в любятовской библиотеке «БиблиоЛюб» - живущая в «Инстаграме» кошка-блогер Жозефина и виртуальная сотрудница «Марфа Васильевна Библиолюбова», которая рассказывает пользователям социальных сетей о псковских библиотечных новинках.
Карантин по коронавирусу сподвиг псковских библиотекарей и на создание «Необычайного библиотечного путеводителя по Пскову», который получил высокую оценку на федеральном уровне и тоже был выпущен не только в бумажной версии, но и в электронной – в виде виртуальной листалки на библиотечном сайте и в виде аудиокниги в YouTube.
Кроме того, в 2020 году псковские библиотеки смогли запустить на маршруте городского автобуса №17 аудиоверсию своего путеводителя «Парки, сады и скверы Пскова», который стал победителем областного конкурса 2020 года на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга».
Коллеги из Беларуси похвалили сайт Централизованной библиотечной системы Пскова, а также высоко оценили тот факт, что псковские библиотеки взяли на себя функции центров краеведения и с помощью самых современных технологий придумали множество способов, как увлечь своих читателей этой познавательной деятельностью.