Культура

Выживут только художники - Дмитрий Марков опубликовал малоизвестное псковское граффити

Малоизвестное граффити в Пскове опубликовал на своей Instagram-странице псковский фотограф Дмитрий Марков. По его словам, снимок сделан на улице Гражданской – на одном из зданий завода АТС.



Фото Дмитрия Маркова, Instagram

Свою фотографию автор подписал: «Выживут только художники».

Впрочем, не все подписчики Дмитрия Маркова согласились с такой трактовкой. «Классная роспись, с местом сочетается. Художникам выжить будет труднее всех», - отметил один из комментаторов.

«Как показывает практика, первыми пострадают художники, ведь они как тонкие натуры чувствуют всю боль и не справедливость», - поддержал его другой участник дискуссии.