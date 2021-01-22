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Культура

Стало известно, какой фильм возглавил кассу российского кинопроката на выходных

24.01.2021 20:45|ПсковКомментариев: 0

Анимационная сказка Пита Доктера и Кемпа Пауэрса «Душа», по предварительным данным, возглавила кассу кинопроката России за уик-энд 21-24 января 2021 года - 255 млн руб. Это рекорд старта для зарубежных релизов во время пандемии: в сентябре прошлого года технотриллер Кристофера Нолана «Довод» начал свой путь по экранам наших кинотеатров с результатом 200,1 млн руб., пишет «Российская газета».

Далее следует сказка Дмитрия Дьяченко с бюджетом 650 млн руб. и рекламой за 150 млн руб. «Последний богатырь: корень зла» - 73 млн руб. и 1 млрд 975 млн руб. на четвертой неделе показов. Третье место у драматического фильма-катастрофы Алексея Нужного с бюджетом 550 млн руб. «Огонь» - 57 млн руб. и 819 млн руб. за 32 дня показов. Четвертая строчка у комикса Пэтти Дженкинс «Чудо-женщина 1984» - 44 млн руб. и 275 млн руб. на третьей неделе показов.

С пятой позиции стартовала трэш-зомби-комедия Алексея Харитонова с бюджетом 60 млн руб. и маркетингом 40 млн руб. «День города» - 40 млн руб.

И замыкает шестерку лидеров отечественного проката за текущий уик-энд еще один голливудский мультфильм Джоэля Кроуфорда «Семейка Крудс: новоселье» - 17 млн руб. и 895 млн руб. за все время показов. Сиквел собрал в России уже большую кассу (895 млн руб.), чем оригинальная анимация «Семейка Крудс» 2013 года (880 млн руб.).

Теги: #кино
Источник: Псковская Лента Новостей
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