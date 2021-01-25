Культура

Драму «Плакать нельзя!» снимут в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с известным российским кинопродюсером Вадимом Быркиным, чтобы обсудить планы по съемке на территории региона полнометражного художественного фильма, психологической драмы «Плакать нельзя!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, Михаил Ведерников и Вадим Быркин («Балканский рубеж», «Ярослав. Тысячу лет назад» и другие) рассмотрели различные вопросы, связанные с организацией съемочного процесса.

Ожидается, что съемки киноленты в регионе начнутся уже в начале февраля и будут проходить в Пскове и различных локациях на территории области.

Речь зашла и о сюжете киноленты. Сценарий создан на основе реальных историй, связанных с конкретными человеческими судьбами. В фильме рассказывается о судьбе русской женщины из Пскова, которая с ребенком эмигрировала в одну из скандинавских стран. По законам этой страны ребенок автоматически становится собственностью государства. В связи с этим героям придется столкнуться с различными проблемами ювенальной юстиции.

Режиссер фильма Наталья Назарова является обладателем различных кинонаград. В картине снимаются Светлана Чуйкина («Нина», «Бригада», «Балканский рубеж» и другие), Иван Янковский («Текст», «Огонь», «Союз спасения» и другие), Дирк Мартенс (Германия - российские киноленты «Матч», «Собибор» и другие), Катарина Шпиринг (Германия - «Вольная грамота», «Вечный отпуск» и другие) и ряд других российских и зарубежных актеров.

Киноленту создадут при поддержке Фонда кино России и администрации Псковской области. В широкий показ фильм выйдет в 2022 году.

В последние годы в регионе сняли такие киноленты, как «Холоп», «Цой», «Заповедник» и ряд других.

Кроме того, в регионе реализуется система рибейтов. В сентябре 2019 году депутаты Псковского областного Собрания приняли региональный закон о государственной поддержке кинематографии. Организаторы киносъемок, которые проходят на территории Псковской области, могут принять участие в конкурсном отборе на получение субсидий из областного бюджета для возмещения части затрат, связанных с производством национальных фильмов на территории Псковской области.