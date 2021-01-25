Культура

Запись награждения стипендиатов премии губернатора размещена на YouTube

Запись концерта-награждения стипендиатов премии губернатора Псковской области размещена на YouTube-канале колледжа искусств. Торжественная церемония состоялась в концертном зале Детской музыкальной школы №1 им. Н. А. Римского-Корсакова 23 января.

Престижная стипендия вручена уже в одиннадцатый раз. Ее обладателями в 2020 году стали пять одаренных молодых людей, обучающихся в вузах Москвы и Санкт-Петербурга по программам в сфере культуры и искусства: Василий Черотченко (фортепиано), выпускник ДМШ № 1 им. Н. А. Римского-Корсакова города Пскова, учащийся 7 класса Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) им. Гнесиных; Алексей Манушин (баян), выпускник ДМШ №4 города Пскова, студент 1 курса Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова; Михаил Зинин, выпускник Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, студент 3 курса Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, специальность «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»; Варвара Емельянова (гусли звончатые), студентка 4 курса Санкт-Петербургской государственной консерватории; Андрей Буянов, выпускник Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, студент 4 курса Санкт-Петербургского государственного института культуры, специальность «Режиссура кино и телевидения».

В связи с эпидемиологической ситуацией мероприятие прошло без зрителей, с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Концерт-награждение можно увидеть на YouTube-канале Псковского областного колледжа искусств.