Культура

Выставка фотографий «В поисках Благодати...» откроется в Пскове 28 января

Открытие выставки фотографий «В поисках Благодати...» состоится в библиотеке - центре общения и информации имени И. Н. Григорьева (улица Юбилейная, 87-а) 28 января в 16.30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Автор фотографий - Дмитрий Кравец. Он родился в Пскове 13 июля 1984 года, окончил отделение фото- и видеотворчества Псковского колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Первая выставка, в которой Дмитрий Кравец принял участие, состоялась в 2008 году. Теперь на его счету пять персональных выставок в Пскове.

«Приглашаем всех любителей художественной фотографии. Наличие маски обязательно!» - добавили в библиотеке.