Культура

Более 260 мероприятий пройдет в Псковской области в честь 800-летия Александра Невского

Более 260 мероприятий пройдет в Псковской области в честь 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ряд событий рассчитан на проведение в течение всего года. Так, в Псковской областной универсальной научной библиотеке планируется организовать цикл музейных занятий, литературных гостиных, открытых лекций и виртуальных выставок, посвященных знаменательным вехам жизни Александра Невского. Подобные мероприятия пройдут и в учреждениях культуры на территории муниципалитетов.

На различных площадках состоятся театрализованные и концертные программы, научно-практические и историко-краеведческие конференции. Памятной дате посвятят спортивные мероприятия, творческие конкурсы, викторины, молодежные походы.

Почтут память Александра Невского и во время празднования 782-й годовщины со дня основания Порхова. Город был построен князем в ходе создания системы крепостей на реке Шелонь с целью защиты юго-западных подступов к Новгороду.

Подробная программа праздничных мероприятий здесь.

Отметим, князь Александр Ярославович (1221–1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, в том числе освободил Псков и разбил рыцарское войско Ливонского ордена на льду Чудского озера, а также прославился как политик и дипломат. Причислен к лику святых Русской православной церкви.

В июне 2014 года президент России подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, определяющий порядок подготовки и проведения этого знаменательного события. Организационный комитет региона возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников.