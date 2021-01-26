Культура

Путин поручил создать ведомство по контролю в сфере охраны культурного наследия

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 марта представить предложения об образовании ведомства, отвечающего за контроль и надзор в сфере охраны культурного наследия народов России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Представить в установленном порядке предложения об образовании федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере государственной охраны культурного наследия народов РФ», - говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Совета по культуре и искусству, опубликованном на сайте Кремля.

Деятельностью данного ведомства будет руководить правительство РФ, отмечается в поручении.