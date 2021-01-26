Культура

Дополнительный показ спектакля «Ночь перед Рождеством» состоится в Доме офицеров 30 января

Все билеты на показ театрализованного хореографического спектакля «Ночь перед Рождеством» Театра танца «Русские узоры», запланированный в Доме офицеров города Пскова на 30 января в 17.00, проданы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении, уточнив, что в соответствии с действующими ограничениями заполняемость зала на представлении составит 25%.

Тем не менее все желающие смогут попасть на дополнительный показ спектакля, который состоится в этот же день, 30 января, в 14.00.

Театрализованный хореографический спектакль «Ночь перед Рождеством» поставлен по мотивам одноименного мистического произведения Николая Гоголя. Зрителей ждет сценическое действо, окутанное волшебством насыщенных дивных мелодий русского и украинского фольклора, захватывающего сюжета, ярких костюмов, масштабных декораций, спецэффектов и новых хореографических постановок, отметили в Доме офицеров.

Все роли исполняют артисты заслуженного коллектива народного творчества «Театр танца "Русские узоры"» и народного хореографического коллектива «Псковские кружева» (художественный руководитель - обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» Ирина Казимир).

Языком танца артисты расскажут историю любви кузнеца Вакулы, рискнувшего ради капризной красавицы Оксаны связаться с Чертом и не проиграть в нелегком противостоянии человека и нечистой силы.

Спектакль позволит зрителям погрузиться в чарующую атмосферу сияющей Рождественской ночи, свершившегося чуда и приключений, пообещали псковичам.

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