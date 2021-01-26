Культура

Стало известно, какими концертами побалуют великолучан и гостей города в феврале

Дом культуры Ленинского комсомола в Великих Луках подготовил для жителей и гостей города насыщенную концертную программу. Несмотря на то, что разрешена заполняемость зала только на 25%, многие артисты восстановили гастрольные туры, а билеты на мероприятия уже в продаже, рассказали Псковской Ленте Новостей в ДК.

Так, впервые на сцене ДК ЛК 19 февраля в 19:00 выступят звезды Петербургской оперетты, которые представят музыкальный спектакль «Призрак оперы». Это спектакль о жизни, любви и смерти Эрика, фантома, призрака театра «Парижская Опера». Спектакль во многом отличается от романа Леру «The Phantom of the Opera» («Призрак Оперы») и одноименного бродвейского мюзикла на музыку Уэббера, но в этом вся его красота и загадочность.

Любителей тонкого интеллигентного юмора приглашают на концерт Игоря Христенко 3 марта в 19:00. Игорь Христенко - актер, пародист, юморист, великолепный импровизатор. Его искрометный юмор настраивает зрителя на позитивное восприятие действительности и дарит радость жизни, поэтому неудивительно, что артист пользуется большой популярностью у представителей разных поколений.

Танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra снова приедут в Великие Луки 9 апреля. В 19:00 на сцене ДК ЛК они покажут обновленное шоу «Симфонические рок-хиты». Зрителей ждут эффектные и эмоциональные исполнения лучших композиций Evanescence, Metallica, Roxette, Scorpions, Linkin Park, Nirvana, Led Zeppelin, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, АC/DC, Queen, Muse, System of a down, Rammstein.

Вновь на сцене ДК ЛК 18 апреля в 18:00 выступит и юморист Игорь Маменко. Субботним вечером он представит программу, составленную из совершенно новых номеров и проверенных временем забавных историй и рассказов.

В феврале-марте также будет проведен ряд концертов в рамках юбилея мультиформатного арт-проекта «Многоголосье». В этом году в Великие Луки приедут уже полюбившиеся артисты: молодежные группы «#Норм» и «Постоянные»; прекрасная «polnalyubvi», любимица великолукской публики заслуженная артистка России Ксения Георгиади, вместе с телеведущей Элеонорой Филиной и звездой французского шансона Ниной Дилон. Ожидается приезд и музыкантов мирового масштаба - Санкт-Петербургского коллектива латиноамериканского джаза Caribbean Jazz Report под управлением Александра Василевского.

Актуальную информацию о мероприятиях, гастрольных концертах и жизни ДК ЛК можно найти на его официальном сайте, а также в социальных сетях Вконтакте и инстаграм, или по телефону (81153) 5-72-75.