Культура

33 питейных и 2 аптеки располагались в Пскове почти 200 лет назад

33 питейных и 2 аптеки располагались в Пскове почти 200 лет назад. Это следует из фрагмента «Из статистического и топографического описания Псковской губернии» за 1823 год, опубликованного Государственным архивом Псковской области в социальных сетях.

Источник: Государственный архив Псковской области

В документе указано: «Из публичных казенных и вместе деревянных строений находится в городе: архиерейский дом, духовная консистория (прежде бывшие княжеские палаты), Тимонская палата и пушечный двор. К новым принадлежат: корпус для судебных мест, ныне под военно-сиротским отделением, пороховой магазин, дом прежде бывшей межевой конторы, пришедший ныне в развалины, генерал-губернаторский дом, ныне назначенный к починке для присутственных мест, губернаторский дом, губернская почтовая контора, духовная семинария с уездным и приходским училищами, гимназия, тюремный замок, провиантские и винные магазины, Гостиный двор, питейных – 33, кузниц каменных – 3, деревянных – 10, обывательских домов каменных – 72, деревянных – 401, аптек – 2. В том числе постоялых [дворов] 10 и 1 гостиница. Сверх сего заводов находится в нем: кафельных – 3, кожевенных – 16, свечных – 1, солодорастительных – 5. Мельниц водяных: пильных – 1, мучных – 9, ветряных – 3, приводимых в действие лошадьми – 1».

«Читаешь, и начинает казаться, что ты на пару минут оказался в том самом Пскове, в начале XIX века», - добавили в архиве.