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Культура

Псковская областная библиотека приглашает на выставки по рукоделию

28.01.2021 19:25|ПсковКомментариев: 0

В Псковской областной универсальной научной библиотеке (ул. Профсоюзная, 2) в рамках фестиваля «Этно-Мода-Псков 2020-2021» открылись две выставки декоративно-прикладного творчества: «Кружевная сказка» Екатерины Заборщиковой и «Крючкотворчество» Ольги Пятковской.

Презентация двух выставок состоится 1 февраля в 13.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Екатерина Заборщикова делает украшения: невесомые нежные жемчуга и полудрагоценные камни в обрамлении филигранного металлизированного кружева – это маленькое волшебство среди повседневности, заверяют организаторы выставки. Часть экспозиции составляют изделия ручной работы, выполненные в смешанных техниках. В основном это украшения на основе старинного ручного кружевоплетения фриволите в его современном прочтении и в технике проволочного плетения/ковки и гальваники из меди. Кроме того, на выставке представлены декоративные акварельные работы и предметы интерьера.

«Екатерина Заборщикова – мастер разносторонний и универсальный. Трудно назвать технику рукоделия, которой она не владеет. В ее творческом досье опыт мокрого и сухого валяния, изделия из сухой шерсти, и разные декораторские работы с деревом (шкатулки и фасады для дома), вышивка, акварель, анималистическая роспись шкатулок. И, конечно, классическое кружево фриволите», - сообщили в библиотеке.

Мастера декоративно-прикладного творчества Ольгу Пятковскую вдохновляют три вещи – моток пряжи, спицы и крючок. Рукоделием она занимается с детства. Большинство вещей, представленных на ее выставке, связаны крючком. В том числе и любимые мастерицей головные уборы. Также посетители увидят стильный вечерний топ с пайетками и украшением на шею, золотую розу, выполненную из шляпной резинки, летние аксессуары, палантины, обувь для дома с аутентичным названием «псковские чуни» и другую «согревающую» одежду.

На выставках также можно ознакомиться с книгами, посвященными рукоделию, из фонда библиотеки.

Теги: #ПОУНБ #выставка #рукоделие
Источник: Псковская Лента Новостей
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