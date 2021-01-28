Культура

Первые победы в творческих конкурсах одержали юные жители Псковской области

Первые в наступившем 2021 году звания лауреатов международных и всероссийских конкурсов получили учащиеся детских музыкальных школ и детских школ искусств Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре непрерывного образования колледжа искусств, вокалисты Дновской детской школы искусств стали победителями Международного творческого конкурса «Престиж».

Так, Анна Сумникова и Дарья Грибкова получили дипломы лауреатов I степени, Анна Савельева – диплом лауреата II степени (преподаватель Ольга Семенова).

Учащиеся Центра эстетического воспитания города Великие Луки приняли участие в межрегиональном образовательном фестивале-конкурсе «Открытое искусство» (Великий Новгород, 15-17 января). Прошли в финал и заняли призовые места Алина Ступникова – лауреат I степени в номинации «Изобразительное искусство» (преподаватель Петр Дудко), Астинь Егорова – лауреат III степени в номинации «Струнные оркестровые инструменты» (преподаватель Варвара Федорова).

Представители детской музыкальной школы искусств №1 имени М. П. Мусоргского в Великих Луках также показали высокие результаты на исполнительских конкурсах. Милославу Василенко (преподаватель по классу скрипки – Татьяна Ямбердова) наградили дипломом лауреата 3 степени III Международного музыкального конкурса GoodWin Art - «Искусство побеждать» (Москва). А солистка образцового художественного коллектива шоу-группы «Карусель» (руководитель Александра Арсентьева) Василиса Глазычева стала обладателем гран-при Всероссийского творческого конкурса «Новогодняя снежинка».

Победителями Всероссийского конкурса для дошкольников и детей младшего школьного возраста «Уши, ноги и хвосты» в конкурсном туре «Таинственные жители снежной планеты» стали учащиеся детской школы искусств Себежа Милена Ефимова (дипломант II степени, преподаватель Карина Карасева) и Ангелина Лавренкова (преподаватель Ирина Мохова).

«Коллектив Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова поздравляет победителей и их педагогов и желает талантливым ребятам не останавливаться на достигнутом и активно проявлять себя творчестве», - добавили в пресс-службе.