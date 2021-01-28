Культура

Более 20 млн рублей направят на реконструкцию дома культуры в поселке Смуравьево-2 Гдовского района

20,2 млн рублей направят на реконструкцию дома культуры в поселке Смуравьево-2 Гдовского района в 2021 году. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева в ходе прямой линии с губернатором Псковской области, пишет газета «Гдовская заря».

Фото: газета «Гдовская заря»

Председатель комитета напомнила, что в прошлом году за счет средств областного бюджета в размере 2,9 млн рублей разработали проектно-сметную документацию на реконструкцию указанного здания. Сейчас она проходит государственную экспертизу.

Реконструкция пройдет в рамках национального проекта «Культура». Работы начнут и закончат в этом году.