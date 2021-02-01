Культура

В Каверинке пройдет Всемирная ночь Гарри Поттера

Всемирная ночь Гарри Поттера пройдет 4 февраля в Псковской областной библиотеке для детей и юношества им. В.А. Каверина.

«Многие дети мечтают о переезде в Хогвартс, школу магии и волшебства. Но прежде чем начать учиться, необходимо запастись учебниками, метлами и прочими нужными вещами, которые пригодятся в обучении. Каверинка приглашает всех юных (и не очень) магов прогуляться по Косой аллее. Вы сможете заглянуть в офис "Ежедневного пророка", узнать, как там все устроено и немного поработать мозгами, в Косом переулке вас ждут встречи с фантастическим тварями и ужасная лавка "Горбин и Бэркс", в книжном магазине «Флориш и Блотс» можно будет смастерить кое-что и узнать кое-что новое из мира волшебных книг, - обещают организаторы мероприятия. - И это еще не все, что Каверинка приготовила для любителей мира Гарри Поттера, но в конце всех испытаний каждого непременно ждет небольшая награда».

«Во исполнение распоряжений министерства магии» Каверинка вынуждена принимать на испытания небольшими группами не более 10 волшебников, поэтому каждый может выбрать подходящее для себя время и записаться.

Первую группу ждут 4 февраля (четверг) в 15.30, вторую - 4 февраля (четверг) в 18.30, третью - 7 февраля (воскресенье) в 11.00, четвертую - 7 февраля (воскресенье) в 13.00.

Записаться можно по телефону 682059 или заполнив анкету на сайте библиотеки, или в группе «ВКонтакте».