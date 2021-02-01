Культура

Псковские архивисты рассказали о «незаконном захвате рояля» в 1935 году

Государственный архив Псковской области в своем Instagram-аккаунте рассказал о «незаконном захвате рояля» в Великолукском районе в 1935 году.

Источник: Государственный архив Псковской области

В приказе 1935 года по Великолукскому районному отделу народного образования содержалась следующая информация: «Считая совершенно недопустимым и незаконным захват рояля в средней школе №3, где имеется 24 класса, средних и старших классов 20, приказываю...».Архивисты пояснили, что речь идет о музыкальном инструменте, который образцовая школа №1 забрала у своих коллег.

«Те не стали мириться с положением дел и дошли, как говорится, "до самого верха". В приказе идет отсыл - "основание - распоряжение председателя Великолукского Райисполкома т. Наумова о немедленном возврате...". То есть поступила жалоба, последовала реакция и школе передали приказ с пометкой "доложить мне сегодня же"», - рассказали в архиве.

«Некоторые документы могут служить идеями для комичных сценок о жизни людей в тех или иных столетиях», - добавили в госархиве.